Se reduce el periodo para aplicar dosis de refuerzo en Colombia

Otro de los nuevos lineamientos es que cualquier persona que se contagie de covid-19 podrá vacunarse a partir de los 30 días posteriores a la etapa de aislamiento y ya no seis meses después. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Este martes, el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señalaron en rueda de prensa nuevos lineamientos que responden al nivel de contagio de la variante ómicron. Pese a que se ha demostrado el alto nivel de contagio de esta variante, no dejaron de señalar la evidencia de que gracias a la vacunación masiva, el reciente aumento de casos en el país no ha sido equivalente a un aumento de muertes ni de casos llevados a UCI.

Entre los lineamientos, se estableció que todas las personas mayores de 18 años que ya tuvieron la aplicación de las dos dosis o de una sola dosis (en el caso de Janssen) podrán aplicarse la dosis de refuerzo ya no en un margen de seis meses, sino de cuatro meses luego de completar el esquema. (Lea: La OMS advierte que todavía no estamos en endemia)

Esta decisión responde a que, pese a que las evidencias sugieren que hay un mayor aumento de efectividad al prolongar el periodo entre la primera y la segunda dosis -en condiciones de no transmisibilidad durante ese periodo-, no se ha establecido el mismo beneficio en el intervalo entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo, de modo que ante una variante tan contagiosa como ómicron, pocas personas estarían libres de contagiarse durante el intervalo de dosis, por lo que acortar este periodo resultaría siendo un beneficio para la mayoría de la población. Además, se ha evidenciado que la respuesta inmune de la dosis de refuerzo se alcanza más rápido que en el caso de la primera y la segunda dosis.

“Lo que se busca con las medidas anunciadas por el Presidente, es reducir el riesgo, disminuyendo los tiempos de aplicación de refuerzos y protegiendo a las personas que ya tuvieron COVID-19, logrando protección efectiva y sostenibilidad en el tiempo” @Fruizgomez — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 11, 2022

Según el epidemiólogo Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de Minsalud, “incrementar las coberturas con la aplicación de la dosis de refuerzo en población de 18 años en adelante, no sólo disminuiría la incidencia de casos graves sino contribuiría a la reducción de los contagios a mover poblacional, y a cortar cadenas de transmisión”. (Lea: OMS: “las vacunas contra el coronavirus funcionan contra todas las variantes”)

Otro de los nuevos lineamientos es que cualquier persona que se contagie de covid-19 podrá vacunarse a partir de los 30 días posteriores a la etapa de aislamiento y ya no seis meses después.

Por otro lado, se reiteró que todas las personas que presenten síntomas de covid-19 deberán cumplir con un aislamiento de siete días y que las personas asintomáticas que hayan tenido contacto con una persona que presente síntomas y que no tenga esquema de vacunación completo, también deberán aislarse durante el mismo periodo. Sin embargo, si el contacto se da con una persona que presente síntomas y que cuente con esquema de vacunación completo o con esquema completo y refuerzo, no deberá hacer aislamiento, aunque deberán mantener el uso del tapabocas y el distanciamiento mientras no presenten síntomas. (Lea: Pruebas caseras de covid no están autorizadas para la venta en el país)