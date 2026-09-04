Se registró ataque contra personal del Hospital General de Medellín: hay varias capturas

Desde la administración del hospital se aseguró que se continuará realizando para evitar que este tipo de sucesos se repitan. Foto: Alcaldía de Medellín

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El Hospital General de Medellín denunció que recientemente se registró una agresión contra miembros del centro de salud. El hecho ocurrió, según reportes preliminares, mientras se realizaban labores asistenciales en una de las torres de la institución.

Aunque no se dieron mayores detalles sobre este incidente, el hospital indicó que, luego de que se conociera la situación, se activó un protocolo de emergencia que incluyó apoyo médico, jurídico y de seguridad, así como la intervención de la Policía, que permitió la captura de los presuntos agresores.

“Los servidores y personal de apoyo afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos; paralelamente, el equipo asistencial brindó acompañamiento y contención a la familia del paciente, que atravesaba un difícil proceso de fin de vida”, indicó el hospital, a través de un comunicado.

Desde la administración del hospital se aseguró que se continuará realizando la gestión necesaria para que la institución cuente con el acompañamiento necesario por parte de las autoridades distritales y fuerza pública para evitar que este tipo de sucesos se repitan.

“El Hospital General de Medellín rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia, amenaza o agresión contra quienes dedican su trabajo al cuidado de la vida y la salud de nuestros pacientes. Ninguna circunstancia justifica este tipo de hechos contra nuestra misión médica ni contra las personas que trabajan para hacer posible la prestación del servicio esencial de salud”, se lee en un comunicado de la institución de salud.

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