Secretaría de Salud emite alerta por indicios de consumo indebido de morfina en Bogotá

La Secretaría de Salud de Bogotá emitió una alerta sanitaria por el presunto uso indebido y consumo inyectado de morfina en el sur de la ciudad.

“En el barrio Ciudad Berna, en la localidad de Antonio Nariño, se encontraron envases de este medicamento. Por referencias de la comunidad, estos estarían relacionados con el consumo particularmente entre grupos de jóvenes, junto con otras sustancias psicoactivas en entornos residenciales, escolares (jardines y colegios) y empresariales (empresas de confecciones con algún personal con consumo de SPA)“, se lee en una circular emitida recientemente por la entidad.

Según precisó la secretaría, en los envases hallados en esta zona de Bogotá, se encontraron signos de manipulación y borrado de los lotes, así como de sus fechas de producción y vencimiento.

Además, cerca a los residuos, se hallaron jeringas, agujas y gasas asociadas con el consumo de este medicamento controlado y diseñado para ser administrado de manera oral.

La entidad advirtió que el uso inyectado de una solución indicada únicamente para consumo oral constituye "una práctica de alto riesgo, debido a la toxicidad de sus excipientes, el peligro de sobredosis y el riesgo de infecciones".

“En consecuencia, los hallazgos evidenciados sobre el presunto uso no médico de sustancias sometidas a fiscalización, además de configurar presuntas irregularidades, como desvío de medicamentos de control especial, fallas en la cadena de distribución o custodia de los mismos y potencial riesgo para la comunidad, constituye un evento de interés sanitario y regulatorio, que debe abordarse de manera integral, equilibrando la vigilancia del medicamento con la comprensión de las dinámicas de consumo”, aseguró la entidad.

De esta manera, se hizo un llamado a las instituciones prestadoras de salud (IPS), a las subredes de salud y demás actores del sistema, para que se refuerce la vigilancia de estos medicamentos.

En particular, se ordenó revisar los protocolos para el manejo de estos medicamentos, garantizar su custodia en zonas seguras y, entre otros, denunciar su robo o pérdida.

