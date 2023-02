“Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas”: Gaviria

Alejandro Gaviria fue reemplazado por la socióloga Aurora Vergara. Foto: Óscar Pérez

En la noche del lunes 27 de febrero, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una breve alocución en la que anunciaba, tras una reunión con su gabinete, que Alejandro Gaviria dejaría el ministerio de Educación. También salieron de sus cargos María Isabel Urrutia, ministra de Deporte, y Patricia Ariza, de Cultura.

Horas después de que el mandatario hiciera el anuncio, se empezaron a conocer las reacciones de los ahora exministros. Patricia Ariza fue una de las primeras en pronunciarse. Como le dijo a este diario, se enteró de la noticia a través de medios de comunicación.

“Soy una persona con una trayectoria suficientemente importante en el arte y la cultura como para que me entere por las noticias de que me sacó (...) Me hubiera gustado que el presidente me lo dijera mirándome a los ojos”, le dijo a El Espectador.

“Yo suponía que esto pasaría. No fue para nada elegante la forma de decírmelo, no me gustó, pero no estoy en contra de este gobierno ni del presidente Gustavo Petro”, añadió.

“Me siento traicionada. No fue una renuncia. No me notificaron personalmente ni por un comunicado, me enteré por los medios de comunicación. Esto es inaceptable”, apuntó, por su parte, María Isabel Urrutia en su cuenta de Twitter, a las pocas horas de que el Presidente hiciera el anuncio.

Alejandro Gaviria también se pronunció brevemente. En Twitter dejó un breve mensaje: “Agradezco a Gustavo Petro la invitación a hacer parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles”, escribió.

En Instagram también escribió un corto mensaje: “Renuncio al Ministerio de educación por razones de salud…”.

Tensión en el Gobierno de Petro

La decisión de sacar del gabinete a Alejandro Gaviria se produce luego de que el fin de semana se filtrara un documento, revelado por Cambio, sobre las inquietudes del exministro de Educación, del ministro de Hacienda (José Antonio Ocampo) y de la ministra Agricultura (Cecilia López), con la reforma a la salud.

En él le habían manifestado a Petro, entre otras cosas, su desacuerdo con el nuevo rol que le iban a otorgar a las EPS y el costo financiero de la reforma propuesta por Carolina Corcho. También planteaban su inquietud respecto a la presentación del proyecto como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria.

La renuncia de Gaviria, generó posiciones encontradas en el mundo político. “Adelante, presidente Gustavo Petro. Vamos por las reformas del cambio por el que votó el pueblo”, trinó Alexander López, que también es el presidente del Polo Democrático, uno de los partidos del Pacto.

“Nuestro compromiso por el cambio para Colombia está por encima de los individuos. En las urnas ganó un proyecto de transformación y no podemos fallar”, anotó, por su parte, la senadora María José Pizarro.

Para otros, la salida de Gaviria representó una gran pérdida para el Gobierno. Katherine Miranda (Alianza Verde), por ejemplo, aseguró que con esta renuncia, “pierde el país y el gobierno con la salida de Alejandro Gaviria”.

“Mal mensaje de Petro al sacar a Alejandro Gaviria por haber hecho críticas a reforma de la salud. No aceptar posiciones distintas dentro de su gabinete, llevará a que Petro y sus ministros cometan muchos errores. Todos los ministros quedan notificados: no pueden disentir”, añadió Miguel Uribe, senador del Centro Democrático.

Otros reparos de Gaviria a la reforma

Antes de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicara la reforma de salud en el Congreso, a principios de este mes se había filtrado un documento que Alejandro Gaviria le presentó al gabinete de Gustavo Petro con sus principales inquietudes sobre el borrador inicial de la reforma a la salud.

Entonces, para Gaviria, la reforma no tenía un diagnóstico claro del problema. Cuestionaba que el equipo de Corcho insinuara que todos los problemas radicaran en las EPS.

De acuerdo con Gaviria, los problemas financieros son propios de los sistemas de salud y no solo por las EPS. Incluso, usó como ejemplo los sistemas europeos, que calificó de “estar al borde de la quiebra”.

También había dicho que debían conservarse muchos elementos del sistema actual y que destruirlo “sería un suicidio”.

