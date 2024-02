Según la Contraloría, 16 EPS no cumplen los requisitos para operar. Gremio le responde

Foto: Archivo particular

Un reciente informe de la Contraloría General de la República, que se encargó de analizar las deudas de 26 EPS, reveló que estas entidades tienen una deuda total de $25 billones de pesos con las IPS y proveedores (cuentas por pagar), además de lo correspondiente a reservas técnicas y pasivos administrativos. (Lea: Sí, han aumentado los casos de covid-19 en Colombia, pero no hay que alarmarse)

Para que las EPS puedan operar deben cumplir con tres requisitos: contar con el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas. Sin embargo, de acuerdo con el informe, 16 de estas EPS no podrían prestar servicios debido a que no cumplen con la provisión, ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas.

De los $25 billones, $11 billones corresponden a deudas con las IPS, es decir, a las instituciones que prestan los servicios de salud a los usuarios, como hospitales, clínicas o centros de salud. (Lea: Tendencias del cuidado de la piel: una razón para proteger la salud mental de las niñas)

El otro gran porcentaje de la deuda está en las reservas técnicas. Este dinero corresponde a un tipo de ahorro que deben tener estas entidades para cumplir con todas las obligaciones presentes y futuras que se puedan generar derivadas de la prestación de servicios de salud.

Según el informe, para 21 EPS, las reservas técnicas deberían sumar $13,7 billones, pero, con corte a octubre de 2023, solo están respaldados $1.3 billones en inversiones, lo que evidencia un faltante de $12,4 billones.

“21 EPS, equivalentes al 80,7 %, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud”, menciona la Contraloría.

Estos resultados coinciden con el informe que presentó la Superintendencia de Salud, en octubre de 2023, sobre este mismo tema. Para ese momento, se reveló que la deuda en las reservas técnicas también ascendía a los $12.4 billones, pues de los $18.7 billones que debían tener las EPS, solo se encontraron $6.3 billones.

Sobre este tema, Mario Cruz, vicepresidente técnico de ACEMI, la agremiación de las EPS del régimen contributivo, le explicó a Caracol Radio que “la cifra cierta y real es de $5 billones de diferencia en las reservas técnicas. Esto obedece a que el cálculo de la reserva tiene una serie de depuraciones. Ahora, ¿Por qué no hemos podido ahorrar? Varios factores, como la pandemia severa de 2 años y ahí casi 370.000 personas fueron atendidas en cuidados intensivos”.

Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que, “el asunto es mucho más complejo de lo que parece, y esos hallazgos de la Contraloría no necesariamente obedecen a corrupción, malos manejos y actuaciones indebidas de las EPS. Lo cierto es que se trata de un problema estructural. El sistema de salud colombiano gasta más de lo que recibe, por eso siempre está al borde del abismo”.