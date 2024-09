Semana de cambios críticos para los afiliados de Sanitas

Imagen de referencia. A partir de este 1 de octubre, la segunda EPS más grande del país, con más de 5,7 millones de afiliados y bajo intervención del Gobierno Nacional desde el pasado mes de abril, implementará cambios clave en la dispensación y distribución de medicamentos a sus pacientes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Hay pocas cosas en el mundo de la salud que importan tanto como la entrega oportuna y adecuada de los medicamentos. Más allá de las discusiones técnicas y teóricas sobre los distintos modelos de atención, hay millones de pacientes que necesitan, mes a mes, acceder a una pastilla o a una inyección, para tener la posibilidad de continuar con su vida normalmente. Para ellos, no se trata de complejidades logísticas o de políticas, sino de la diferencia entre poder controlar una enfermedad, aliviar un dolor o mejorar su calidad de vida. De ahí que sea tan importante lo que va a suceder esta semana con Sanitas.

A partir de este 1 de octubre, la segunda EPS más grande del país, con más de 5,7 millones de afiliados y bajo intervención del Gobierno Nacional desde el pasado mes de abril, implementará cambios clave en la dispensación y distribución de medicamentos a sus pacientes. Sanitas planea integrar nuevos gestores farmacéuticos en algunas regiones, mientras que en otras, reemplazará por completo a su operador principal. En la compleja y larga cadena del sistema de salud, los operadores farmacéuticos son las entidades responsables de garantizar el suministro y distribución de los medicamentos, asegurando que los pacientes reciban sus tratamientos de manera oportuna y sin interrupciones.

Entre los operadores más reconocidos por los colombianos se encuentra Cruz Verde, empresa que precisamente dejará de ser el operador principal de Sanitas en varias regiones del país, como Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Sucre, Putumayo, Guainía, Vaupés y Vichada. En ellos, Sanitas tiene más de 650.000 afiliados. En Santander (excepto Bucaramanga y su área metropolitana), Nariño (excepto Pasto e Ipiales), y Cundinamarca (excepto Bogotá y municipios como Chía, Cajicá, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, La Calera, Soacha, Villeta, Zipaquirá, Sopó, Tocancipá, Madrid, Mosquera, Funza, y Cota), Cruz Verde también dará paso a nuevos operadores contratados por la EPS.

Según le respondió la EPS a este periódico, “la transición surge de la necesidad de mejorar el acceso a los medicamentos y optimizar el servicio para nuestros afiliados. En los últimos años, hemos observado un incremento en las quejas relacionadas con fallas en la entrega de medicamentos, especialmente en zonas apartadas o de difícil acceso. Entre enero y agosto de 2024, gestionamos 20,050 reclamaciones, de las cuales el 16.6 % (3,337 quejas) se debieron a problemas en la dispensación. También se detectaron demoras en la atención y entrega de insumos médicos, lo que generó insatisfacción entre los usuarios”.

Un elemento fue clave para que la EPS tomara esta decisión: “la salida de Cruz Verde del servicio NO PBS a finales de 2023 fue un factor determinante en la decisión de incorporar nuevos aliados que aseguren continuidad y eficiencia en la operación”, le explicó Sanitas a este periódico. Para entender esto, primero hay que recordar que la gran mayoría de medicamentos que usamos los colombianos se encuentran en el Plan de Beneficios en Salud (o PBS), la bolsa de tratamientos, fármacos y procedimientos que se paga con la UPC (la plata que gira el Estado a la EPS por cada colombiano). Sin embargo, existe otra clase de medicamentos conocidos como NO PBS, que son aquellos que no están cubiertos dentro del PBS y que suelen ser fármacos de alto costo o muy especializados, y cuyo suministro es vital para pacientes con enfermedades raras, crónicas o muy complejas.

A finales de octubre del año pasado, Cruz Verde sorprendió al país cuando anunció que dejaría de entregar esos medicamentos NO PBS a los afiliados de Sanitas debido a que esa EPS les debía más de $400.000 millones, en una decisión que provocó un duro enfrentamiento entre el Ministerio de Salud y Sanitas. La EPS (que en ese momento no estaba intervenida) anunció entonces el 14 de noviembre que esos medicamentos NO PBS serían entregados por Audifarma, otro reconocido operador farmacéutico en Colombia.

Aunque la incorporación de Audifarma permitió mantener el servicio, la separación de los operadores generó complicaciones para los afiliados. La entrega de los medicamentos PBS continuaba a cargo de Cruz Verde, mientras que los NO PBS estaban en manos de Audifarma, lo que ocasionó fragmentación en la operación y dificultades logísticas para los usuarios. “Que un paciente tenga que ir por un medicamento a una droguería, pero se tenga que mover a otra, a veces con mucha distancia entre sí, por el otro medicamento, no tiene ningún sentido”, dice Gloria Quiceno, representante de los pacientes de Sanitas. Esas dificultades, agrega, estaban afectando especialmente a los pacientes más vulnerables.

Por eso, a Quiceno no le desagrada la idea del cambio de operadores que realizará Sanitas. “Una de las ventajas de la nueva contratación es que las droguerías nuevas en los municipios van a prestar servicio PBS y no PBS. Eso va a permitir que se le entregue todos los medicamentos a la gente en un solo sitio, que es lo mejor. Nosotros habíamos pedido desde hace mucho tiempo que se cambiara el contrato, porque uno de los problemas que tenía era la exclusividad con Cruz Verde. Eso no es sano. ¿Por qué? Porque entonces hay un monopolio y, al ser los únicos prestadores, existe la posibilidad de abuso al paciente”. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿tendrán los nuevos operadores la capacidad suficiente para asumir la demanda a la que respondían Cruz Verde y Audifarma?

¿Lo podrán hacer?

Cruz Verde y Audifarma no son meros operadores logísticos; son las dos empresas de droguerías más grandes del país. Según la Supersociedades, Cruz Verde alcanzó ingresos de $5,1 billones en 2023, consolidándose como la líder indiscutible en la distribución de medicamentos a nivel nacional. Con una red de 815 droguerías y puntos de dispensación en 26 departamentos y 96 ciudades y municipios, suministró medicamentos a más de 7,8 millones de afiliados al sistema de salud durante ese año. Audifarma, por su parte, ocupa el segundo lugar con ingresos de $4 billones en 2023, y opera una red de farmacias de más de 400 centros de atención distribuidos en 27 departamentos de Colombia.

En su reemplazo como operadores principales, Sanitas informa que a partir de este 1 de octubre llegarán en una primera etapa de transición Pharmasan, Suministros y Dotaciones de Colombia S.A., Discolmets, Genhospi, Cohan, Insumedic, MYT Salud, Humsalud y Éticos Serrano, “gestores farmacéuticos con una amplia experiencia y profundo conocimiento de las regiones donde operarán”, asegura la EPS. Esta primera fase iniciará en 15 departamentos del país (Antioquia, Boyacá, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Vichada),

Tres de los nuevos operadores (Discolmets, Genhospi y Humsalud) trabajan con Sanitas desde 2021, mientras Insumedic lo hace desde 2022. “Han demostrado su capacidad operativa, destacándose en la gestión de usuarios durante la asignación de afiliados, como resultado de liquidaciones de otras EPS, lo que nos genera confianza en su desempeño”, agrega Sanitas. Según cuenta, se evaluó también la solidez y capacidad financiera de todas estas empresas, “garantizando que puedan asumir esta responsabilidad sin interrupciones”.

La EPS continúa asegurando que los nuevos operadores tienen la capacidad para asumir la dispensación de medicamentos de más de 650.000 personas. “Durante el proceso de selección, se evaluaron 19 gestores farmacéuticos con presencia consolidada en el país. De estos, se eligieron los que demostraron mayor capacidad técnica, financiera y operativa para manejar tanto el suministro de medicamentos e insumos PBS, como NO PBS, en las distintas regiones”. Sanitas priorizó que en los municipios con más de 3,000 afiliados, el operador dispusiera de un punto físico cercano a las unidades de atención primaria de la EPS. Por el contrario, en localidades con menos de 1,000 afiliados, la EPS promete que se implementarán modelos de atención domiciliaria para asegurar la entrega de los fármacos.

A cada nuevo operador se le exigió presentar un plan de contingencia para evaluar su capacidad de respuesta durante la fase de transición. Mientras tanto, la EPS asegura que se realizaron visitas de inspección a las nuevas sedes que están siendo adecuadas por cada uno de los gestores farmacéuticos, con el fin de garantizar que cumplan con los estándares de calidad y operatividad requeridos. Estas visitas de seguimiento se priorizaron en regiones como Norte de Santander, Santander, Nariño, Cesar, Sucre y La Guajira. “El interventor nos aseguró que estas empresas lo podrán hacer y que ya se contrató con todas ellas la operación a partir de este 1 de octubre”, dice Quiceno, representante de pacientes.

A pesar de todo esto, hay dudas que todavía no se despejan. El representante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Andrés Forero, señaló el pasado 9 de septiembre que mientras Cruz Verde tenía 32 droguerías en Santander, la empresa que asumirá en este departamento como operador principal, Pharmasan, tiene 17 establecimientos. En esta región, Sanitas tiene más de 370.000 afiliados. En Antioquia, donde Sanitas tiene más de 146.000 afiliados, asumirá como principal operador Cohan (Cooperativa de hospitales de Antioquia). En este departamento, Cruz Verde tiene 97 puntos, mientras Cohan cuenta con 82, que están generalmente asociados a los hospitales públicos que son parte de la cooperativa y que están en los diferentes municipios.

El caso antioqueño es diciente. Cruz Verde tiene más puntos, pero la gran mayoría de ellos están concentrados en Medellín y su área metropolitana. En contraste, Cohan tiene más presencia en los municipios, pero menos en la capital. “Esta transición tiene como objetivo principal evitar desplazamientos innecesarios y asegurar que los usuarios cuenten con un punto de atención cercano, incluso en zonas rurales o de difícil acceso”, le dijo Sanitas a este periódico. Con el nuevo operador antioqueño surgió una polémica adicional. Según denunció Forero en entrevista con Paula Bolívar, “es muy cercana al viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, y aparece bloqueada en la mayoría de laboratorios”.

Sin embargo, la empresa respondió en un comunicado que “ni hoy ni en sus 41 años de funcionamiento, ha sido vetada por alguna casa farmacéutica para la compra de medicamentos, ni se ha visto envuelta en ninguna acción legal o jurídica por incumplimiento de contratos con la industria farmacéutica”. Respecto a la supuesta cercanía con el viceministro Luis Alberto Martínez, fuentes cercanas a la empresa confirmaron que en efecto en la región se conoce a Martínez. No hay que olvidar, dicen, el recorrido profesional del hoy viceministro. Martínez no solo es antioqueño, sino que también fue director, durante varios años, de la Asociación de Hospitales de Antioquia, una organización que, aunque tiene finalidades diferentes a la de Cohan, comparte con esta a muchos de los integrantes.

A Quiceno, de la asociación de pacientes, le surgen además un par de dudas adicionales, como quien responderá por los medicamentos que se debieron entregar hasta meses, pero que, por alguna situación (por ejemplo, desabastecimiento), no se han entregado. “¿Estará en manos de Cruz Verde o de los nuevos operadores?”. Por ahora, asegura que seguirán haciendo seguimiento durante las próximas semanas, a lo que ocurra con esta nueva etapa que comienza Sanitas, bajo la batuta del interventor especial, Duver Vargas Rojas.

