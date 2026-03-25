Senado aprueba en tercer debate proyecto que busca erradicar mutilación genital femenina

El proyecto, cuya autoría es de las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, y de la senadora Angélica Lozano, busca erradicar esta práctica del país. /Cortesía Foto: Cortesía

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El proyecto de Ley 440 de 2025 de Senado / 018, acumulado con el 239 de 2024 de Cámara, fue aprobado en tercer debate y avanza en su trámite legislativo. Solo le resta un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República. La iniciativa, de autoría de las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, junto con la senadora Angélica Lozano, busca erradicar la mutilación genital femenina en el país. Esta práctica, que persiste de forma focalizada en algunas comunidades, ha sido ampliamente cuestionada por sus graves efectos sobre la salud y los derechos de las niñas y mujeres.

La mutilación genital femenina es el conjunto de procedimientos que implican la alteración, lesión o extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por razones no médicas. Se trata de una práctica que no tiene beneficios para la salud y que genera consecuencias físicas y psicológicas de corto y largo plazo, como dolor crónico, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental. La Organización Mundial de la Salud señala sin ambigüedad que es una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

El organismo detalla que más de 230 millones de mujeres y niñas vivas en la actualidad han sufrido mutilación genital femenina en los 30 países de África, el Oriente Medio y Asia en los que se realiza esta práctica. En la mayoría de los casos se practica en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los 15 años. Según las congresistas, Colombia es el único país de América Latina donde se han registrado casos de esta práctica, afectando principalmente a niñas menores de 1 año. En 2025 se registraron 39 casos; 2024, 54 casos; mientras que en 2023, se reportaron 91 casos, la mayoría de ellos en el departamento de Risaralda.

“¡Lo logramos! Aprobamos en 3er debate nuestro proyecto para eliminar la mutilación genital femenina en Colombia. Estamos a un solo debate de sacar a nuestro país de la lista de países que aún permiten esta violencia contra la vida y salud de las niñas. ¡Continuamos!“, celebró en X la representante Pedraza.

La OMS explica que la mutilación genital femenina no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores culturales y sociales profundamente arraigados en las comunidades donde se practica. Según el organismo, estos motivos varían entre regiones y momentos históricos, pero suelen sostenerse en normas colectivas que se transmiten de generación en generación dentro de familias y entornos comunitarios. En contextos donde esta práctica se ha convertido en una convención social, la presión del grupo juega un papel determinante. La OMS señala que el deseo de aceptación y el temor al rechazo pueden llevar a las familias a perpetuarla, incluso cuando existen dudas o cuestionamientos individuales. En estos casos, no se trata solo de una decisión personal, sino de una expectativa social que condiciona la pertenencia y el reconocimiento dentro de la comunidad.

Además, la mutilación genital femenina suele entenderse como parte del proceso de crianza. De acuerdo con la OMS, en algunas culturas se considera un rito necesario para preparar a las niñas para la vida adulta y el matrimonio. Esta idea se vincula con normas sobre la sexualidad femenina, en particular con la creencia de que el procedimiento ayuda a preservar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de este. Aunque con frecuencia se asocia a la religión, la OMS es clara en señalar que no existe ningún texto sagrado que la prescriba.

En 2008, la Asamblea Mundial de la Salud (máximo órgano de la OMS) aprobó la resolución WHA61.16 sobre la eliminación de la mutilación genital femenina, en la que se subrayó la necesidad de una acción concertada en sectores tales como los de la educación, las finanzas, la justicia y los asuntos de la mujer.

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