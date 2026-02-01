Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sí, la dieta que llevas puede aumentar el riesgo de cáncer

Cada vez hay más estudios que demuestra cómo el consumo excesivo de ciertos alimentos inciden en el incremento de riesgo de cáncer. ¿Cuáles?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Nina Agrawal / The New York Times
01 de febrero de 2026 - 03:15 p. m.
Las carnes procesadas hacen parte de esos alimentos que los nutricionistas sugieren comer con moderación.
Las carnes procesadas hacen parte de esos alimentos que los nutricionistas sugieren comer con moderación.
Foto: Pexels

A lo largo de décadas, un número cada vez más grande de publicaciones ha mostrado claros vínculos entre lo que comemos y la probabilidad de que desarrollemos diversos tipos de cáncer. En los últimos años, la investigación se ha alejado del impacto de los “superalimentos” y antioxidantes individuales para enfocarse en cómo afectan al riesgo los hábitos dietéticos generales a largo plazo.

Esto no quiere decir que se pueda culpar de cualquier diagnóstico de cáncer individual a la dieta de alguien; al fin y al cabo, el cáncer surge como resultado...

Por Nina Agrawal / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

carnes procesadas

ultraprocesados

carnes rojas

salchicha

cáncer

alimentación

dietas

frutras

verduras

Premium

PremiumEE

 

SALIM MATTAR(27819)Hace 1 hora
Mala traducción: Un estudio reciente de una gran cohorte francesa demostró que varios conservadores comunes aumentaban el riesgo. No son "conservadores"; se refiere a preservantes o preservativos alimentarios (food additive preservatives).
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.