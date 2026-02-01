Sí, la dieta que llevas puede aumentar el riesgo de cáncer

Las carnes procesadas hacen parte de esos alimentos que los nutricionistas sugieren comer con moderación. Foto: Pexels

A lo largo de décadas, un número cada vez más grande de publicaciones ha mostrado claros vínculos entre lo que comemos y la probabilidad de que desarrollemos diversos tipos de cáncer. En los últimos años, la investigación se ha alejado del impacto de los “superalimentos” y antioxidantes individuales para enfocarse en cómo afectan al riesgo los hábitos dietéticos generales a largo plazo.

Esto no quiere decir que se pueda culpar de cualquier diagnóstico de cáncer individual a la dieta de alguien; al fin y al cabo, el cáncer surge como resultado...