Siete de 14 senadores de la Comisión Séptima piden archivar reforma a la salud

Los senadores radicando la ponencia negativa de la reforma. Foto: Cortesía

Los senadores Lorena Rios Cuellar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marin (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Berenice Bedoya (del Partido ASI) presentaron este martes una ponencia negativa con solicitud de archivo al proyecto de ley de Reforma a la Salud del gobierno nacional.

Los senadores hacen parte de la Comisión Séptima del Senado, que tiene 14 integrantes. El Gobierno requiere de ocho votos para la aprobación de la reforma en tercer debate. Si los siete congresistas que radicaron la ponencia negativa se mantienen y rechazan el proyecto del Gobierno en la votación, la reforma a la salud se hundiría. Todavía no se sabe cuándo se citará a votación en la Comisión Séptima.

Entre los motivos de la radicación de la ponencia negativa, los congresistas argumentan que la reforma coarta a los usuarios elegir su prestador de servicios de salud ni determina una ruta clara de atención o entrega de medicamentos; no tiene aval del Ministerio de Hacienda para su implementación; insisten en que desconoce los logros del sistema actual y no resuelve los retos que tiene; entre otros.

“Después de un minucioso estudio del proyecto de la reforma a la salud, hemos llegado a la conclusión de radicar hoy ponencia negativa solicitando el archivo de este proyecto por razones de vicio de forma, razones de vicio de fondo”, señaló Pinto.

Según el senador del Liberal, la reforma es “innecesaria para el país por muchísimas razones que daremos en nuestro debate”.

Por su parte, Martha Alfonso Jurado, representante a la Cámara por la Alianza Verde, quien fue fundamental como ponente en la aprobación del proyecto en sus primeros dos debates en Cámara, señaló que la reforma es un “importante proyecto en materia de política social, de salud y de vida para el pueblo colombiano”, por lo que se refirió a los senadores: “ustedes saben cuál es la situación de las regiones; que los hospitales públicos, lo único a donde la gente puede acceder, en más del 60 % de los pueblos de Colombia están quebrados a causa del actual sistema de salud, a causa de la falta de pago y de flujo de recursos que le son entregados a las EPS, pero que ellas no pagan a los prestadores de servicios”.

“Ustedes, senadores, saben que en las regiones más apartadas es en donde menos capacidad instalada e infraestructura en salud existe, sobre todo de mediana y alta complejidad. Ustedes saben que la gente de las regiones es la que más sufre el actual sistema de salud y no es justo que no den el debate de cara al país, que pretendan hundir esta reforma”, agregó la representante, para quien las personas de las regiones deberían movilizarse masivamente por su derecho a la salud.

Los siete senadores afirmaron en un comunicado que no van a respaldar una “reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y si pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”.

Estos son los seis motivos gruesos por los que los senadores radicaron la solicitud:

1. ES REGRESIVO EN TERMINOS DE DERECHOS ADQUIRIDOS. Coarta la libertad de elección ya que los usuarios no podrán elegir el prestador de servicios de salud, no determina de manera clara y precisa la ruta de atención al paciente, ni la entrega de medicamentos. No garantiza la continuidad de la atención para los pacientes de alto costo poniendo en riesgo la salud y la vida de miliones de colombianos.

2. AUSENCIA DE AVAL FISCAL E INSOSTENIBILIDAD FINANCIERA. La reforma a la salud no tiene concepto positivo de Ministerio de hacienda para su implementación, contrariando la ley en tal sentido, adicionalmente no es clara la cuantificación de los costos de implementación, ni sus fuentes de financiación.

3. DESCONOCE LOS LOGROS DEL SISTEMA DE SALUD. Ocasionando incertidumbre respecto de la responsabilidad por la atención de los usuarios, caos en la remisión de pacientes, pago de incapacidades y licencias, además omite regular el procedimiento de medicina laboral. Hoy en dia un colombiano tiene aseguramiento en salud desde antes de nacer, la reforma no lo reconoce y no lo plantea asi.

4. NO RESUELVE LOS RETOS DEL SISTEMA DE SALUD ACTUAL. Si todo lo relacionado con la salud no está cubierto, el gasto de los hogares en salud aumenta, los colombianos tendrán que destihar más recursos para garantizar su salud y esto aumentará los índices de pobreza.

No mejora las condiciones del talento humano en salud, no resuelve la eficiencia y celeridad requeridas, ni elimina brechas de atención en zonas rurales y dispersas.

5. NO GARANTIZA LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS. Centraliza el dinero de la salud en una sola entidad de carácter público, sin las auditorias que la dinámica del sector exige, proponen volver a un seguro social, a pesar de que los colombianos no quieren que los recursos sean administrados únicamente por el Estado.

6. NO REPRESENTA UN CONSENSO NACIONAL. Desconoce las preocupaciones de la sociedad civil, las peticiones de los pacientes y usuarios, no recoge las propuestas de los expertos y los distintos actores del sistema.

