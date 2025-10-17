Sistema de salud de maestros: Andrés Pabón sería el nuevo presidente de la Fiduprevisora

Andrés Pabón sería el nuevo presidente de la Fiduprevisora. Foto: Óscar Pérez

Este viernes 17 de octubre, durante las horas de la mañana, la junta directiva de la Fiduprevisora citó a una reunión extraordinaria, al parecer, luego de una solicitud del presidente Gustavo Petro. En esta reunión, se tomó la decisión de pedirle la renuncia a Magda Giraldo, quien venía desempeñándose como presidenta de esta entidad.

Giraldo, abogada, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre y especialista en Derecho Público e Internacional, asumió este cargo el 31 de 2024. También fue parte de la Dirección del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en la Fiduprevisora.

En esta reunión se determinó que Andrés Pabón Sanabria, quien se venía desempeñando hasta hace unos días como vicepresidente Financiero de Fiduprevisora, asumiría el cargo de presidente.

Pabón es administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo de tesorería del Banco Santander, vicepresidente de la banca de inversión de la Alianza Valores SCB, presidente de Valoralta S.A. Comisionista de Bolsa, y vicepresidente de tesorería y banca institucional del Banco Multibank.

Aunque han circulado versiones que indican que en la reunión también se discutió la continuidad de Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAG, desde la entidad prefirieron no pronunciarse por ahora.

Cabe recordar que la junta directiva de la Fiduprevisora está conformada por Ramón Guillermo Angarita, Piedad Múñoz Rojas, Betoven Herrera Valencia, Sandra Yaneth González y Carlos Gildardo Cortés.

Como lo hemos contado en las páginas de este diario, entre los principales cambios que plante el modelo de salud del magisterio, que comenzó a funcionar el 1° de mayo de 2024 y atiende a unas 800.000 personas, está la eliminación de un actor clave: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (la red de clínicas y hospitales).

Ahora, esta labor está a cargo de la Fiduprevisora, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario. Uno de los principales retos ha sido que esta entidad adquiera la capacidad técnica y operativa para asumir la gestión directa de los contratos.

Con este cambio, la entidad pasó de contratar entre 10 y 13 operadores regionales integrales a tener que coordinar, potencialmente, con miles de IPS en todo el país, como parte del modelo de red abierta contemplado en el Acuerdo 03 de 2024. Aunque no existe una cifra oficial, se ha estimado que la Fiduprevisora tendría que gestionar más de 13.000 contratos.

