Sobreviviendo a la mutilación genital femenina en Colombia

La mutilación genital femenina consiste en la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos y se realiza en niñas desde los 17 días de nacidas hasta los 12 años. En Colombia, no hay datos precisos sobre cuándo comenzó a realizarse. Claudia asegura que no es una costumbre ancestral de su pueblo y que no siempre la practican las parteras, como sucede en algunos países de África.