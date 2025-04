Las secuelas de la mutilación genital femenina en Colombia

Hace casi dos décadas, Colombia reconoció que la mutilación genital femenina, que deja graves secuelas físicas y mentales en niñas, se estaba realizando en su territorio. Hoy la situación no deja de ser inquietante: aunque no un registro claro, el Ministerio de Salud estima que en 2024 hubo 54 casos. Ahora, organizaciones, lideresas indígenas y congresistas se han unido para sacar adelante un proyecto de ley que busca erradicar esa práctica. Esta es la historia de un problema que el país no puede perder de vista.