Solicitan divulgar investigación de posible corrupción en salud del magisterio

Dentro de Fecode hay quienes apoyan la decisión del presidente, y quienes plantean un posible paro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una vez finalizada la junta nacional de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) un grupo de docentes mostró su respaldo a la decisión del presidente Gustavo Petro de detener el proceso licitatorio que se adelantaba para definir los operadores del régimen excepcional de salud que cubre a los maestros del país. (Lea: Presidente Petro detuvo licitación de operadores del régimen de salud de maestros)

De acuerdo con el mandatario, la decisión fue tomada luego de que el gobierno nacional descubriera “una red de corrupción en la utilización de los recursos del Fomag (el fondo del magisterio) para la atención en salud del magisterio”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Esta situación, dijo el mandatario, no afectará el régimen prestacional del magisterio y por el momento se prorrogarán los servicios actuales por seis meses más mientras se sustituye el actual sistema de salud.

Ante estas declaraciones, algunos representantes de Fecode reafirmaron que apoyan al presidente, ya que la decisión “no toca nuestro régimen especial”. Sin embargo, le solicitaron al mandatario publicar la investigación “frente a asunto y hallazgos y corrupción en un proceso de vida y salud del magisterio colombiano”, manifestaron. (Lea: Consultorios atendidos por estudiantes, la idea que les preocupa a los psicólogos)

Este mismo grupo, sostuvo que no están de acuerdo con el Plan de Acción que se determinó en la junta nacional, y que fue aprobado por la mayoría. Sobre dicho plan no dieron mayores detalles, pero el presidente de Fecode, Domingo Ayala, sostuvo que existe la posibilidad de un paro del magisterio “si no se logran acuerdos por la vía del diálogo”.