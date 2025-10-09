“Solo atendemos personas vivas”: Sura responde a acusaciones del presidente Petro

Imagen de referencia de una de las sedes de esta EPS. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la mañana de este jueves, la EPS Sura emitió un comunicado en el que rechazan varias afirmaciones que el presidente Gustavo Petro hizo en su cuenta de X (antes Twitter). “Solo atendemos personas vivas”, apuntaron en el pronunciamiento.

Los pronunciamientos del presidente a través de redes sociales se centraban en posibles sobrecostos en la atención de pacientes por parte de las EPS y empezó como respuesta a un pronunciamiento de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en entrevista con Cambio.

“La lección que este gobierno le dejó al país es la de establecer mecanismos para que el cargo de jefe del Estado tenga límites, esté sujeto a vigilancia y, eventualmente, a sanciones cuando se abusa del poder”, dijo Mac Master en la entrevista, de acuerdo con un trino publicado por Cambio.

“Lo que no ha tenido límites es la ANDI manejada por el GEA y hay que ponerle límites, que es el poder público. Por eso SURA era la que más robaba dineros de la salud a través de presentar muertos como pacientes y el sobrevalor de los medicamentos", contestó Petro a ese trino.

Luego, el presidente publicó un texto de un mensaje de Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, en el que se asegura que hay reportes de más de 274.000 atenciones que habrían cobrado las EPS sobre pacientes fallecidos. Estas atenciones, según la información publicada por el mandatario, suman COP 2,8 billones y “es Sura el de mayores cifras en ambos casos”.

Frente a esto la EPS contestó en su comunicado que “los casos referidos corresponden a servicios brindados a usuarios que, en el momento de la atención, se encontraban con vida”.

Sura explicó que las diferencias en los registros administrativos se presentan diferencias por el tiempo que pasa entre el momento de la atención, la validación de los datos y el momento en el que se facturan. Además, aseguraron que los soportes y evidencias de esas atenciones se han entregado a la Contraloría y al Minsalud.

El mensaje publicado por el presidente también señaló que, parte de los hallazgos están relacionados que se cobraron “por encima del Precio Máximo de Venta” entre 2019 y 2023, y que se está interponiendo una denuncia penal por estos casos.

EPS Sura respondió a esto que la entidad “no ha tenido responsabilidad fiscal relacionada al pago de medicamentos y estos se han mantenido dentro de los valores establecidos por el Ministerio de Salud”.

Finalmente, la EPS manifestó en su comunicado su disposición a colaborar con las autoridades para tener información clara y verificable.

