Solo el 5,8% de quienes no han recibido dosis no tiene intención de vacunarse

El Dane presentó este jueves los resultados de la encuesta Pulso Social correspondiente a octubre, en la que midió el impacto y la opinión respecto a la emergencia por el COVID-19 en los hogares colombianos. Varios datos son importantes resaltar en lo referente al Plan nacional de vacunación y respecto a septiembre, el mes que concentró la última edición de la encuesta.

El primero es que el porcentaje de jefes de hogar en las 23 capitales de Colombia que respondió que ya se vacunó creció del 78,7% (septiembre) al 84,6% (octubre), lo que refleja el avance de la vacunación en el país. El porcentaje de no vacunados decreció entonces del 21,3% al 15,4%.

A las personas que no se han vacunado el Dane les pregunta si tienen intención de hacerlo. En septiembre del 21,3% de personas que no se habían inmunizado, 15,3% dijo que lo haría. Ese porcentaje fue del 9,6% en octubre (de una base de no vacunados del 15.4%).

Es decir, aunque a vista rápida la intención de vacunación “bajó”, lo hizo sobre una base de no vacunados que también bajó. Es posible que un porcentaje de los que se querían vacunar en septiembre, hayan logrado inmunizarse finalmente para octubre. De los no vacunados en septiembre, el 6,0% respondió que no se iba a vacunar. En octubre (de una base de no vacunados del 15.4%), el 5,8% insistió en que no lo haría, lo que revela una reducción de 0,2 decimas.

En cifras concretas, esta es la situación:

En septiembre se había vacunado el 78,7%

21,3 faltaba por vacunar, y de ellos:

15,3% tenía intención de vacunarse

6,0% no tenía intención de vacunarse

En octubre se había vacunado 84,6%

15,4 faltaba por vacunar, y de ellos:

9,6% tenía intención de vacunarse

5,8% no tenía intención de vacunarse

Respecto a la preocupación o no que tienen los colombianos en relación a la pandemia, la tendencia se mantiene a la baja. Desde julio, cuando el 37,4% se mostraba “Muy preocupado”, la cifra se ha reducido hasta el 18,1% que presentó en octubre. Este dato es importante, decía el director del Dane Juan Daniel Oviedo en septiembre, dado que de la preocupación podría depender, en cierto grado, la intención que tienen los colombianos de vacunarse.

Las razones por las que los no vacunados no se han inmunizado también variaron un poco en porcentajes. En septiembre (de una base de no vacunados del 21,3%), el 35,7% decía que no lo había hecho por falta de tiempo. En octubre esa siguió siendo la principal razón de no vacunación. De los no vacunados, el 46,8% arguyó la supuesta ausencia de tiempo. La escasez de vacunas, un argumento que en septiembre utilizó el 26% de los no vacunados para justificar su decisión, cayó al 13,3%.

