Supersalud anuncia auditoría a la Secretaría de Salud de Cali en medio de plan nacional

Imagen de referencia. La Superintendencia de Salud hará inspecciones en las entidades territoriales. Foto: Colprensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que iniciará una auditoría a la Secretaría de Salud de Cali. Mediante un comunicado, el ente de vigilancia del sector salud recordó que es una obligación de las entidades vigiladas del sector entregar información veraz y oportuna durante las inspecciones.

“En el marco de esta labor de control, la Superintendencia inicia auditoría a la Secretaría de Salud de Cali, como parte del Plan Nacional de Auditorías que se desarrolla en secretarías de salud del país para verificar la adecuada gestión de los recursos públicos destinados al sistema de salud”, dijo la Supersalud.

De acuerdo con el comunicado, la auditoría que se inicia en la Secretaría de Salud de Cali se enmarca en una estrategia que se está implementando en todo el país y que busca proteger los recursos públicos del sector.

“La Supersalud reitera que el suministro de información completa y dentro de los tiempos establecidos es un deber de todas las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control, y constituye un elemento fundamental para fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del sistema y detectar de manera oportuna posibles irregularidades que puedan afectar el derecho fundamental a la salud”, añadió el ente de vigilancia y control.

La entidad también aseguró que, en el marco de estas auditorías, podrían presentarse sanciones por la no entrega de información durante las inspecciones que realicen los funcionarios de la entidad.

“La Superintendencia Nacional de Salud continuará ejerciendo un control estricto sobre sus vigilados para garantizar la protección del derecho a la salud y el uso adecuado de los recursos públicos destinados al goce efectivo del mismo”, señalan en el comunicado.

Si bien esta es la primera auditoría anunciada por la Supersalud, el llamado de las autoridades es a todas las Secretarías de Salud del país, pues podrían hacer parte del Plan Nacional de Auditorías que adelanta la entidad.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺