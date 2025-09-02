No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Salud
Supersalud detalla el plan de las EPS para negociar conjuntamente los medicamentos

El superintendente de Salud, Giovanni Rubiano García, explica cómo funcionará la negociación conjunta de medicamentos, recientemente autorizada por la SIC. El mecanismo, que ya cuenta con el interés de más de 50 laboratorios nacionales e internacionales, prevé ahorros cercanos a $396 mil millones anuales.

Juan Diego Quiceno
02 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Giovanni Rubiano García, superintendente desde finales de 2024. /Supersalud
Giovanni Rubiano García, superintendente desde finales de 2024. /Supersalud
Foto: Supersalud

Han pasado más de dos meses desde que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó a las EPS, mediante resolución, a negociar conjuntamente con los laboratorios farmacéuticos la adquisición de medicamentos y otras tecnologías en salud. La medida, inédita en el sector, busca transformar la forma en que se compran y distribuyen estos insumos, pero también ha despertado varias dudas: ¿cómo se implementará?, ¿existe la capacidad operativa?, ¿qué impacto tendrá en los pacientes?, ¿desaparecerán los gestores farmacéuticos?

En esta...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
