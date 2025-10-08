Supersalud extiende por un año más la intervención a Capresoca EPS

Resume e infórmame rápido

La Superintendencia de Salud publicó la resolución con la que extiende por un año la intervención para administrar a Capresoca EPS. Esa promotora de salud cuenta con 174.000 afiliados, la mayoría de estos del régimen subsidiado, y está intervenida desde el 7 de octubre de 2024.

“Mediante la Resolución 2025320030009784-6, del 7 de octubre de 2025, la Superintendencia de Salud prorrogó la intervención de Capresoca EPS por el término de 1 año más, hasta el 7 de octubre de 2026, en razón a que persisten las causales que dieron origen a la intervención inicial”, explicó la entidad en un comunicado.

El principal departamento de operación de esta EPS es Casanare. En 2024, cuando la Supersalud ordenó la medida de intervención, argumentó que había “una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos, así como, un aumento importante en las quejas de sus usuarios”.

De acuerdo con la entidad, esa situación aún se mantiene tras un año de intervención. Este tipo de medidas pueden ser prorrogadas indefinidas veces por períodos de un año, hasta que la Supersalud considere que se superó la situación de crisis o, en algunos casos, que no podrá superarse y debe ordenarse la liquidación de la EPS.

Algunos de los aspectos que tuvo en cuenta la Supersalud en 2024 fueron el aumento de 120 % en las reclamaciones de usuarios a esta EPS, comparando el primer semestre de 2023 con el de 2024; el incumplimiento en los indicadores de capital mínimo y patrimonio adcuado, que registraron no se cumplían desde 2020; y la siniestralidad del 107,52 %, es decir, que gastaba COP 107 por cada COP 100 que recibía.

Además, la EPS presentaba en ese momento un patrimonio negativo que superaba los COP 150.000 millones, y se registraba un aumento del 66 % en el número de tutelas presentadas por incumplimientos en la prestación de servicios.

“Capresoca EPS deberá encauzar y dirigir sus esfuerzos para subsanar las causas que dieron origen a la medida especial de intervención impuesta, cumpliendo los requisitos generales de funcionamiento como EPS, garantizando la sostenibilidad técnica, financiera y operativa de la entidad, así como las órdenes que determinan en la resolución que extiende el término de la prórroga”, añadió la Supersalud en el comunicado sobre la prórroga de la medida.

