Supersalud impone medida cautelar al FOMAG por sistema de salud de los maestros

La Superintendencia Nacional de Salud sorprendió la noche de este jueves al dictar una medida cautelar contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Esta decisión, dice la entidad en la resolución con la que ordena la medida, busca proteger la vida y la integridad física de los afiliados al fondo y garantizar que los recursos destinados a los servicios de salud se administren correctamente.

Según la resolución, la medida cautelar tendrá una duración de tres meses, desde el 23 de septiembre hasta el 23 de diciembre de 2025. Durante este tiempo, el FOMAG, su administradora Fiduprevisora S.A., el representante legal y el Consejo Directivo deben cesar todas las acciones que puedan poner en riesgo a los docentes y sus beneficiarios.

Entre las acciones que deberán detener se incluyen la falta de garantía en la prestación y acceso oportuno a servicios y tecnologías en salud, así como el incumplimiento en los pagos a la red de proveedores que atienden a los afiliados. La Superintendencia subraya que estas medidas buscan asegurar que los recursos se utilicen de manera correcta y que los afiliados reciban la atención médica que les corresponde, conforme a la ley y al modelo de atención en salud vigente.

Noticia en desarrollo

