Supersalud interviene a la EPS Sanitas, con más de cinco millones de afiliados

La Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir a una de las EPS más importantes del país, Sanitas, con más de cinco millones de afiliados (la mayoría, poco más de 4,3 millones, en el régimen contributivo). La decisión llega el mismo día en el que la Comisión Séptima del Senado de la República decidió discutir la reforma a la salud este miércoles, con todas las probabilidades de que se hunda.

Sanitas es una EPS cuyo propietario es el grupo Keralty S.A.S, un grupo de empresas privadas que, además de su presencia en Colombia, está en países como Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas o República Dominicana. La EPS ha estado en el centro del debate durante los últimos meses y ha protagonizado confrontaciones abiertas con el Ministerio de Salud. Por ejemplo, cuando Cruz Verde decidió dejar de suministrar medicamentos NO PBS a los afiliados de Sanitas por una supuesta falta de pago, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pidió levantar el velo corporativo sobre esta EPS.

En ese momento, Jaramillo señaló que el Minsalud había pagado todo a la EPS y que era su responsabilidad responderle a los afiliados, dejando en el aire la pregunta de qué había sucedido con dichos recursos. “Nos preocupa que mientras crecen las utilidades de Sanitas, mientras crecen en toda América, en Brasil, en Perú, en México, en EE. UU. acá no tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”, afirmó entonces el ministro. Esa declaración (y algunas más) generaron dentro de un sector la sensación de que el Ministerio tenía dudas sobre la destinación final de las llamadas reservas técnicas.

La intervención es para administrar, es decir, la Supersalud elegirá un interventor que reemplazará al gerente de la entidad y asumirá todas las funciones de dirección. Según conoció El Espectador de fuentes confiables, funcionarios de la entidad ya están en la sede de la EPS y ya hay presencia de jurídicos recibiendo la notificación. Los funcionarios de la Supersalud pidieron en la sede no tocar nada mientras hacían sus procedimientos. (Puede ver: Reforma a la salud comienza debate este miércoles).

Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, se reunirá en las próximas horas para acordar un pronunciamiento sobre la decisión del Gobierno. La decisión, aunque sorpresiva, podría responder a algunas advertencias que había hecho el presidente Gustavo Petro en anteriores ocasiones.

Por ejemplo, cuando el pasado 23 de febrero posesionó a Luis Carlos Leal como nuevo Supersalud, dijo: “Las normas que expidieron gobiernos anteriores sobre las EPS, que han sido violadas permanentemente y que generan las condiciones de intervención inmediata”. En ese momento señaló que el Gobierno no intervendría más EPS (“la inmensa mayoría”, dijo) que, según él, ya están en circunstancia de intervención. “Vamos a dar un tiempo más”, agregó, pero por aquellos días la reforma a la salud tenía más aire que el que tiene hoy.

La decisión ha generado reacciones en la política nacional. “Aquí lo que hay es un abuso y una venganza de que Sanitas ha sido la única EPS que ha batallado contra la reforma a la salud y, sobre todo, al hecho ya tozudo de que la reforma a la salud se hunde en la Comisión Séptima”, aseguró, por ejemplo, Paloma Valencia (del Centro Democrático). Andrés Forero, también de ese partido y quien había adelantado rumores sobre la intervención, agregó: “Ante la frustración del gobierno nacional por el inminente hundimiento de reforma a la salud, está tomando una retaliación”. No se conoce pronunciamiento aún del Gobierno.

