Supersalud ordenó la intervención de la Unidad de Salud de Ibagué por “graves deficiencias”

Unidad de Salud de Ibagué. Foto: Supersalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar de la Empresa Social del Estado (ESE) Unidad de Salud de Ibagué. La medida tendrá vigencia durante un año, pero podría ser prorrogada.

“Tras varios ciclos de auditorías y seguimientos y ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas, jurídicas y financieras que ponen en riesgo la seguridad del paciente y la adecuada prestación del servicio de salud, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata y la intervención forzosa administrativa para administrar, por el término de un (1) año, a la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado”, dijo la Supersalud en un comunicado.

Según la entidad, la decisión se tomó después de “verificarse vulneraciones a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. La Supersalud habría requerido a la Unidad de Salud de Ibagué la subsanación de las fallas que se venían presentando, pero no fueron corregidas. Dentro de estas acciones se incluyeron auditorías y planes de mejoramientos que habían sido aprobados por la entidad.

La Supersalud explicó que “las visitas realizadas durante las vigencias 2023, 2024 y 2025 demostraron un deterioro progresivo en la operación institucional, afectando la oportunidad, continuidad, accesibilidad y seguridad de la atención en salud”.

La Alcaldía de Ibagué informó a través de sus redes sociales que ya había sido notificada de la decisión.

¿Qué implica la intervención de la Unidad de Salud de Ibagué por parte de la Supersalud?

La medida impuesta por la Supersalud tiene varias implicaciones. La primera es la remoción de la gerente y la Junta Directiva de la Unidad de Salud de Ibagué. La entidad designó a Edilma Isabel Hurtado Cardona como agente interventora de la ESE. Hurtado asumirá las funciones de representante legal y administradora del centro de salud público.

Como parte inicial de su trabajo, Hurtado deberá presentar dentro de los próximos 30 días para entregar un plan de acción integral con el objetivo de “superar las fallas identificadas”, dijo la entidad.

La intervención, asegura la Supersaud, busca recuperar la calidad de la atención en salud, fallas en algunos procedimientos al interior del centro de salud, mejorar la situación financiera y solucionar barreras en el acceso a la información por parte de los usuarios.

“Durante toda la intervención, la Superintendencia Nacional de Salud realizará monitoreo estricto al cumplimiento del plan de acción y de las órdenes impartidas, con el fin de restablecer la estabilidad institucional y garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de la población de Ibagué y su área de influencia”, concluyó la entidad.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺