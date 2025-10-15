Supersalud saliente se defiende de acusaciones y demanda a líder de Pacientes Colombia

Giovanni Rubiano García, superintendente desde finales de 2024. /Supersalud Foto: Supersalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El saliente superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, respondió este miércoles a las denuncias que han surgido sobre su gestión al frente de la entidad.

Rubiano se refirió a las declaraciones entregadas por Dennis Silva, vocero de la organización Pacientes Colombia, quien habló de presuntos hechos de corrupción dentro de la Supersalud. “Quiero desmentir de manera categórica estos señalamientos que afectan mi derecho al buen nombre y el de la entidad”, afirmó Rubiano. Añadió que ya interpuso “las denuncias y acciones legales pertinentes” con el propósito de proteger su reputación y la de la Superintendencia. Según confirmó el propio exfuncionario, este miércoles fueron radicadas una acción de tutela y una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.

Rubiano se refiere a las declaraciones en las que Silva celebró su salida de la entidad y lo calificó de “indolente”. Silva aseguró que el exsuperintendente “se dedicó a hacer de todo, menos a pensar en cómo mejorar el sistema de salud”. Añadió que “los nombramientos de interventores fueron vergonzosos, la corrupción creció enormemente y, presuntamente, al interior de la Superintendencia Nacional de Salud opera una red macabra de corrupción”.

Según Silva, todos los actos de presunta corrupción “los conoce el señor ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y mantuvo silencio complaciente frente a esta realidad”.

La salida de Rubiano del cargo se conoció el 14 de octubre. Aunque la Supersalud informó que, según su versión, Rubiano presentó su renuncia, otras fuentes sugieren que la petición habría surgido desde la Presidencia. Cabe recordar que Rubiano García asumió como superintendente el 6 de noviembre de 2024, en reemplazo de Luis Carlos Leal. Hasta entonces, se había desempeñado como director del Instituto Nacional de Salud (INS).

Durante la administración de Rubiano, el Gobierno perdió en la Corte Constitucional el caso sobre la legalidad de la intervención a Sanitas, se ordenó la medida sobre Coosalud y se renovaron las medidas sobre entidades como Nueva EPS y Capresoca, entre otras.

Además, bajo su dirección, la Supersalud impulsó procesos como la negociación conjunta de tecnologías y medicamentos entre EPS, una iniciativa que aún se encuentra en etapa inicial para fármacos de alto costo. También se ordenaron auditorías financieras internas, de las cuales solo una, en Coosalud, se conoce públicamente. Ni la Presidencia ni el Ministerio de Salud se han pronunciado hasta el momento.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺