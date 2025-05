Taparse la boca con cinta para dormir: la moda de TikTok que alarma a los científicos

Si tienes síntomas de apnea del sueño, te recomiendo consultar con un profesional de la salud para un diagnóstico adecuado y tratamiento. Foto: Tomada de redes

Hay una práctica que se ha vuelto popular últimamente, impulsada desde redes sociales como Tiktok: cerrarse la boca con cinta al dormir para obligarse a respirar por la nariz. Quienes lo hacen y defienden aseguran que duermen mejor, que se les quita el mal aliento y hasta que mejora su concentración. También dicen que si usted tiene problemas como la apnea, esto le ayuda. Los científicos están tan preocupados por esta práctica, que recientemente publicaron un estudio para cuestionar esos supuestos beneficios.

Pero antes, vale la pena explicar algunas cosas. La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno en el que la respiración se detiene por momentos mientras dormimos. Es uno de los problemas respiratorios más serios relacionados con el sueño. Cuando esto pasa, baja el nivel de oxígeno en el cuerpo, y con el tiempo puede causar problemas como presión alta, enfermedades del corazón y pulmones, y afectar seriamente la calidad de vida.

Una de las causas que puede empeorar la apnea del sueño es respirar por la boca en lugar de por la nariz. Esto ocurre cuando la nariz o la garganta están bloqueadas, como en casos de alergias, amígdalas o adenoides grandes, o desviación del tabique nasal. Respirar por la boca puede hacer que las vías respiratorias se estrechen más y aumente la dificultad para respirar al dormir. En los niños, este problema suele tratarse quitando las amígdalas y adenoides. En los adultos, lo más común es usar una máquina llamada CPAP, que empuja aire hacia las vías respiratorias para mantenerlas abiertas durante el sueño. Sin embargo, muchas personas no usan la CPAP como deberían porque les resulta incómoda.

Ahí entonces entra esta práctica de taparse la boca con cinta. Pero no hay suficiente evidencia científica que pruebe que esto realmente sea seguro o útil, especialmente en personas con problemas respiratorios durante el sueño. Una investigación publicada en PLOS quiso revisar lo que dice la ciencia sobre el uso de cinta bucal en personas con apnea del sueño o problemas similares, para saber si realmente ayuda o si puede ser riesgoso.

Los investigadores revisaron estudios publicados entre febrero de 1999 y febrero de 2024 en inglés. Aceptaron estudios de buena calidad, como ensayos clínicos y estudios bien planificados, que evaluaran tanto resultados objetivos (como la cantidad de veces que alguien deja de respirar en la noche) como subjetivos (como qué tanto descansaron o cómo se sintieron los pacientes). Incluyeron a niños y/o adultos con apnea del sueño, que respiran por la boca o tienen la nariz bloqueada al dormir, y que usaron cinta o algún tipo de dispositivo en la boca (como parches o barbijos). No aceptaron estudios que solo usaran otros aparatos, como los que adelantan la mandíbula o elevan el paladar, sin tapar la boca.

Después de revisar 120 estudios, quitaron los que estaban repetidos y estudiaron a fondo 24. Al final, 10 estudios cumplieron con todos los requisitos y se analizaron en esta revisión. Los resultados mostraron que solo en algunos estudios se logró una mejora significativa en la cantidad de pausas respiratorias por hora de sueño (llamado índice de apnea-hipopnea, IAH). Estas pausas son momentos en los que la persona deja de respirar o respira muy poco, y reducirlas es fundamental para mejorar la calidad del sueño y la salud.

En concreto, en solo dos de las investigaciones se redujo el número de pausas. Sin embargo, en el resto de estudios no se encontraron cambios importantes. Y en el caso de esos dos, es posible que, aunque los beneficios fueran estadísticamente significativos, probablemente no lo fueran clínicamente. En otras palabras, estos cambios probablemente no influirían mucho en los síntomas ni en las decisiones de tratamiento.

“En general, la evidencia que rodea la efectividad de la oclusión bucal o el vendaje de mentón es incierta”, concluyen los investigadores. Por el contrario, menos inciertos son los peligros de hacer esto. Si la persona tiene problemas para respirar por la nariz, como una obstrucción nasal, tapar la boca sin poder respirar bien por la nariz puede causar asfixia o dificultad respiratoria. Cuatro estudios analizados advirtieron sobre posibles daños graves. Tapar la boca con cinta adhesiva no es una buena idea si tiene la nariz tapada, ya que no es seguro tener la nariz y la boca obstruidas al mismo tiempo mientras se duerme.

Los autores de los estudios revisados concluyen que usar cinta para tapar la boca tiene muy pocos beneficios y puede implicar riesgos importantes, especialmente en personas que respiran por la boca o tienen apnea obstructiva del sueño (AOS). Aunque algunos pacientes podrían experimentar ciertas mejoras, no hay suficiente evidencia sólida que garantice que esta práctica sea segura o eficaz. Además, esta revisión no analizó si la cinta puede ayudar con otros temas que se promocionan con intensidad en las redes sociales, como mejorar el estado de ánimo, la piel, la digestión o definir mejor la mandíbula. Los expertos en salud del sueño a nivel mundial no recomiendan usar cinta adhesiva para la boca.

