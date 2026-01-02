Niños colombianos pasan 8.9 horas diarias frente a pantallas: qué efectos hay en su salud

La evidencia más sólida se relaciona con la acumulación de grasa en el cuerpo, dieta poco saludable y síntomas depresivos. Foto: Pixabay

En marzo de este año, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dio a conocer unas cifras inquietantes: en Colombia, los niños, niñas y adolescentes entre los 3 y 17 años pasan 8.9 horas diarias en el celular, y 6.1 en el televisor.

El mismo informe, cuyos datos se obtuvieron luego de aplicar más de 2.600 encuestas en hogares e instituciones educativas del país, señalaba que el 61% de esta población tiene un celular propio, y su uso aumenta con la edad: 35% en infancia temprana (6-9 años), 55% en preadolescentes (10-13 años) y 81% en...