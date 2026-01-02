Logo El Espectador
Niños colombianos pasan 8.9 horas diarias frente a pantallas: qué efectos hay en su salud

En Colombia, niños, niñas y adolescentes pasan en promedio casi nueve horas al día frente a pantallas, entre el celular y el televisor. Aunque el uso de estos dispositivos es cada vez más cotidiano, estudios científicos advierten sobre efectos en la salud física, mental y en el sueño, así como riesgos asociados a redes sociales, privacidad y exposición a contenidos inapropiados. ¿Qué se puede hacer?

02 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
La evidencia más sólida se relaciona con la acumulación de grasa en el cuerpo, dieta poco saludable y síntomas depresivos.
Foto: Pixabay

En marzo de este año, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dio a conocer unas cifras inquietantes: en Colombia, los niños, niñas y adolescentes entre los 3 y 17 años pasan 8.9 horas diarias en el celular, y 6.1 en el televisor.

El mismo informe, cuyos datos se obtuvieron luego de aplicar más de 2.600 encuestas en hogares e instituciones educativas del país, señalaba que el 61% de esta población tiene un celular propio, y su uso aumenta con la edad: 35% en infancia temprana (6-9 años), 55% en preadolescentes (10-13 años) y 81% en...

edwinhuer77(4ml1v)Hace 2 minutos
Que riesgo tremendo estos dispositivos a temprana edad!
