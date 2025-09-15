Todos los ojos sobre Nueva EPS: una entidad camino a la “inviabilidad estructural”

Nueva EPS Foto: Nueva EPS

Han sido muy días turbulentos para Nueva EPS, la más grande del país, responsable del aseguramiento de 11 millones de colombianos. Este fin de semana, tras la alocución de Gustavo Petro, el Gobierno desplegó una campaña de mensajes y piezas visuales en las redes sociales de distintas entidades estatales: desde el Servicio Geológico Colombiano hasta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, todas replicaron la idea central del mandatario: que la delicada situación financiera de Nueva EPS obedece a su manejo antes de la...