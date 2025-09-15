No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Todos los ojos sobre Nueva EPS: una entidad camino a la “inviabilidad estructural”

Nueva EPS, responsable de 11 millones de afiliados, va camino a ser inviable por una serie de irregularidades en contratación, facturación y reservas técnicas. Un informe de la Contraloría sugiere que la intervención del Gobierno no ha sido eficaz para corregir las deficiencias estructurales identificadas. La Fiscalía ya formuló cargos contra varios exdirectivos.

Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
15 de septiembre de 2025 - 02:00 a. m.
Nueva EPS
Nueva EPS
Foto: Nueva EPS

Han sido muy días turbulentos para Nueva EPS, la más grande del país, responsable del aseguramiento de 11 millones de colombianos. Este fin de semana, tras la alocución de Gustavo Petro, el Gobierno desplegó una campaña de mensajes y piezas visuales en las redes sociales de distintas entidades estatales: desde el Servicio Geológico Colombiano hasta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, todas replicaron la idea central del mandatario: que la delicada situación financiera de Nueva EPS obedece a su manejo antes de la...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
Al dictador y su vampiro indolente parace no importarle la salud de los colombianos. Para ellos solo existe su proyecto narcochavista fracasado y caduco. La mentirs, la chambinada y la mediocridad como forma de gobierno. Si eso era el plan piloto, como será el resto de la reforma ?? #petroyjaramilloserobaronlasalud
  • juan carlos marquez valderrama(5027)Hace 14 minutos
    Uy, este gringo sí que sabe, ¿va a ser el ministro de salud de Abelardito?
