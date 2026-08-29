¿Toma magnesio? Tenga cuidado con este, que es fraudulento y lo venden en Colombia

Este es el producto fraudulento del que advierte el Invima. Foto: Tomado de Invima

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El Invima, entidad encargada de vigilar el mercado de alimentos y medicamentos en el país, publicó hace días una alerta relacionada con un producto, cuyo consumo se ha convertido en una especie de “moda”: el magnesio.

Como ya habíamos explicado en este artículo, aunque es un mineral esencial para múltiples funciones del cuerpo, muchos influencers están promocionándolo en redes sociales, dándole más respaldo a un mito que a una realidad.

Si a usted, su nutricionista le recomendó ingerirlo, una buena sugerencia es que se fije bien en el registro sanitario del producto que adquiere y compruebe si corresponde al artículo que está comprando. Puede hacerlo en esta página web.

¿La razón? Hay uno, especialmente, como lo señala el Invima, que es fraudulento.

En la alerta sanitaria que publicó el 26 de agosto señala que el que se está vendiendo bajo el nombre de Flex-a Magnesio de 1104 gramos es fraudulento. El laboratorio Naturalsplast S.A.S., que aparece en la etiqueta como fabricante, no es, realmente, el que lo produce.

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Según indica el Invima, fue el mismo laboratorio el que advirtió a la entidad que la empresa no tiene ninguna relación con ese magnesio. De hecho, el número de registro sanitario que aparece en el frasco es falso.

En otras palabras, eso quiere decir, como se lee en el documento, que ese producto no ofrece “garantías de calidad, seguridad y eficacia, lo que representa un riesgo y pueden representar un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su composición real, trazabilidad, condiciones de trazabilidad, almacenamiento y transporte”.

La recomendación del Invima para quienes hayan adquirido ese producto es que dejen de consumirlo de manera inmediata, pues puede “puede contener ingredientes que ponen en riesgo su salud”.

Otra sugerencia que hace esta autoridad sanitaria es que eviten comprar este tipo de suplementos en páginas web que desconozcan y en redes sociales. Lo mejor es hacerlo en un establecimiento reconocido.

Si, por el contrario, ya lo está consumiendo, puede reportar los efectos adversos en este enlace. Considere ir a donde un profesional de la salud.

A las autoridades de salud de departamentos y municipios, el Invima les pide hacer actividades de inspección, vigilancia y control y, en caso de hallar el producto, gestionar su destrucción.

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