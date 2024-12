Trasplante de pulmón usando una máquina que “reacondiciona” los órganos fue un éxito

Los pulmones donados se perfunden fuera del cuerpo en la máquina XPS. Foto: Royal Papworth Hospital

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un hombre de 49 años se convirtió en la primera persona en el Reino Unido en recibir un trasplante doble de pulmón, implementando una técnica conocida como perfusión pulmonar ex vivo (EVLP), que consiste en hacer funcionar los pulmones fuera del cuerpo humano mientras se hace el trasplante. Aunque es una técnica ampliamente utilizada en Europa y Estados Unidos, lo novedoso es la máquina que se usó para hacer el procedimiento.

Se trata de una máquina especial, conocida como sistema XPS TM de XVIVO, donde se toman pulmones donados inicialmente, se reacondicionan fuera del cuerpo y la máquina los puede hacer aptos para la donación.

(Lea: Consumir café y té estaría asociado con menor riesgo de padecer estos cánceres)

Según explicó el hospital en un comunicado, los pulmones explantados se colocan en hielo de la forma habitual, pero cuando llegan al hospital del receptor se conectan a la máquina que los perfunde (introduce lenta y continuamente un líquido en el interior de órganos) y los ventila. Esta máquina imita el entorno del cuerpo humano, lo que permite que los pulmones se inflen y desinflen de forma normal.

Para mantener e incluso mejorar los pulmones del donante, utilizan un líquido especial que ayuda a restablecer su función normal. Estos órganos pueden mantenerse de esta manera hasta cuatro horas, mientras que un equipo de especialistas realizan una evaluación detallada. Si los pulmones funcionan bien durante al menos tres horas de prueba, se extraen del sistema y se colocan en hielo mientras se hace el trasplante.

(Lea: Casos de personas quemadas con pólvora disminuyeron en la noche de navidad: INS)

El procedimiento fue dirigido por los cirujanos Marius Berman, Giuseppe Aresu y Pradeep Kaul. “El panorama rápidamente cambiante de la donación de órganos en el Reino Unido ha experimentado un cambio significativo en la capacidad de evaluar los pulmones de los donantes. La perfusión pulmonar ex vivo (EVLP) permite a los médicos garantizar la entrega de órganos de alta calidad a los pacientes en la lista de espera”, dijo el Dr. Jas Parmar , consultor de trasplantes del Royal Papworth Hospital.

Sobre el paciente, identificado como Daniel Evans-Smith, el hospital informó que había desarrollado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección pulmonar que causa dificultades respiratorias y puede empeorar con el tiempo, limitando las actividades normales y requiriendo oxígeno.

Entre finales de 2023 y principios de 2024 sufrió colapso pulmonar en cinco ocasiones y fue tratado inicialmente en el Hospital General de Northampton. Luego fue trasladado al Royal Papworth Hospital.

“El trasplante ya ha supuesto una gran diferencia. Hasta ahora no he tenido ningún resfriado, ninguna infección en el pecho ni los síntomas que había sufrido en años anteriores, lo que se debe a la calidad de mis pulmones. Ya puedo caminar más lejos que antes, subir cuestas sin pensar en ello y no tengo que descansar tan a menudo”, dijo el paciente, quien ya fue dado de alta.

Para el equipo médico este procedimiento representa una nueva oportunidad para los pacientes que están a la espera de un trasplante. “Más de 200 personas están esperando actualmente un trasplante de pulmón. Esta cifra supera con creces la cantidad de órganos de donantes aptos. Es fundamental que apoyemos la innovación para mejorar las posibilidades de que estos pacientes gravemente enfermos reciban la llamada que están esperando”, indicó el profesor Derek Manas, director médico de donación y trasplante de órganos y tejidos del NHS Blood and Transplant.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺