Luego de pasar por un tercer pico de contagios en el país hace unos meses, este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que desde hace unas semanas se ha evidenciado una reducción de casos nuevos de coronavirus. Incluso, agregó la autoridad en salud a través de un comunicado, algunos departamentos como Vaupés, Vichada y Guainía se destacan porque “desde hace meses y de forma sostenida han empezado a registrar cero muertes y cero casos positivos en los informes diarios”, detalló la información oficial.

Según Minsalud, la fecha representativa en la que varios departamentos alcanzaron los cero casos registrados fue el pasado 2 de agosto. Ese día, Vaupés y Guainía no aparecieron en el reporte de contagios y Magdalena, Chocó, Putumayo, Arauca, Amazonas, San Andrés, Guaviare, Guainía y Vaupés no reportaron fallecimientos por la enfermedad.

Lea: Lo que dice el primer estudio de seroprevalencia en diez ciudades de Colombia

Las cifras de la autoridad de salud señalan que Vaupés y Guainía son los departamentos del país con las tasas más bajas de casos COVID-19 por 100 mil habitantes. Vaupés, con una población aproximada de 44.712 personas, tiene una tasa de casos de 34. Mientras que Guainía con 50.636 habitantes, presenta una tasa de casos de 53 por 100 mil habitantes.

Para Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, la reducción en los casos podría ser consecuencia de la tasa de contagio que estos lugares vivieron y la inmunidad natural resultado. “Esto, complementado con la vacunación, lleva a pensar que existe un numero grande de personas con inmunidad en las regiones, lo que reduce la velocidad de contagio. Pero si se acompaña con medidas de bioseguridad y protección, los resultados son mejores”, apuntó Moscoso.

Le puede interesar: El nuevo linaje del coronavirus que prendió las alarmas en la Amazonia

Sin embargo, reiteró el funcionario, es importante que no se baje la guardia con la vacunación y el autocuidado. “Es una evolución del estado de la pandemia. Pero si nos relajamos, si las personas que no se han vacunado no se vacunan, el virus con linajes más trasmisores puede alcanzar esas zonas que tienen una mediana protección natural”, señaló.

Número de casos y tasa de contagio según departamento o distrito