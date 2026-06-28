Tusi, dedos morados y riesgo de amputación: los casos que desconciertan a los médicos

Especialistas advierten que cada preparación de tusi puede ser diferente, incluso cuando proviene del mismo vendedor. / Nicolás Achury. Foto: Nicolás Achury González

Con la llegada de las vacaciones de mitad de año, algunos hospitales de Medellín saben que aumentarán las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. “En vacaciones, en Feria de las Flores y en diciembre tienden a circular productos más puros y suele aumentar el consumo”, cuenta Juliana Quintero, toxicóloga del Hospital San Vicente Fundación. “Nos preparamos para eso: es común ver infartos, accidentes cerebrovasculares o hemorragias intracerebrales asociados al consumo de cocaína o metanfetaminas”.

La explicación es bien...