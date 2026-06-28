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Tusi, dedos morados y riesgo de amputación: los casos que desconciertan a los médicos

Más de 40 personas en Medellín, Bogotá, Cali y Pereira han llegado a diferentes hospitales por un cuadro poco habitual: dolor intenso, pérdida de circulación en manos y pies, cambios de color en los dedos y, en los casos más graves, necrosis. La mayoría de los pacientes compartían un antecedente: habían consumido tusi.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
28 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Especialistas advierten que cada preparación de tusi puede ser diferente, incluso cuando proviene del mismo vendedor. / Nicolás Achury.
Especialistas advierten que cada preparación de tusi puede ser diferente, incluso cuando proviene del mismo vendedor. / Nicolás Achury.
Foto: Nicolás Achury González

Con la llegada de las vacaciones de mitad de año, algunos hospitales de Medellín saben que aumentarán las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas. “En vacaciones, en Feria de las Flores y en diciembre tienden a circular productos más puros y suele aumentar el consumo”, cuenta Juliana Quintero, toxicóloga del Hospital San Vicente Fundación. “Nos preparamos para eso: es común ver infartos, accidentes cerebrovasculares o hemorragias intracerebrales asociados al consumo de cocaína o metanfetaminas”.

La explicación es bien...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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