Salud
Un billón de pesos para recuperar la producción de vacunas: el plan de Minsalud

Un convenio por casi un billón de pesos entre el Ministerio de Salud y VECOL, hoy productor de biológicos para animales, busca recuperar la producción nacional de vacunas en un horizonte de diez años. El proyecto, dividido en fases, apuesta por transferencia tecnológica, compras públicas futuras y una compleja arquitectura de control, pero deja abiertas algunas preguntas.

Juan Diego Quiceno
11 de febrero de 2026 - 11:54 p. m.
Instalaciones de Vecol en la avenida El Dorado, occidente de Bogotá.
Foto: Cortesía

El 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud suscribió un acuerdo con VECOL S.A. por un valor de COP 956.764 millones, que ha pasado desapercibido. Con él, se busca que Colombia vuelva a producir vacunas, una idea que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente Gustavo Petro han reiterado como una prioridad desde el inicio del Gobierno.

El proyecto está pensado en tres fases. La primera contempla el diseño y la construcción de una planta de producción de vacunas humanas en la sede de VECOL S.A. en Bogotá,...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
