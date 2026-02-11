Un billón de pesos para recuperar la producción de vacunas: el plan de Minsalud

Instalaciones de Vecol en la avenida El Dorado, occidente de Bogotá. Foto: Cortesía

El 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud suscribió un acuerdo con VECOL S.A. por un valor de COP 956.764 millones, que ha pasado desapercibido. Con él, se busca que Colombia vuelva a producir vacunas, una idea que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el presidente Gustavo Petro han reiterado como una prioridad desde el inicio del Gobierno.

El proyecto está pensado en tres fases. La primera contempla el diseño y la construcción de una planta de producción de vacunas humanas en la sede de VECOL S.A. en Bogotá,...