Un inusual caso de polio podría haber surgido tras una filtración de laboratorio

Durante la primera mitad del siglo XX, la polio fue una de las enfermedades infantiles más temidas. Se trata de una enfermedad altamente infecciosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis total en cuestión de horas. Afecta sobre todo a los niños menores de cinco años y no tiene cura, solo se puede prevenir. En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la erradicación mundial de la poliomielitis que marcó la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP), encabezada por los gobiernos nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gracias a eso, desde entonces la incidencia de la poliomielitis a nivel mundial se ha reducido dramática y afortunadamente. Según la OMS, los casos de infección por poliovirus salvajes han disminuido en más de un 99% desde 1988, cuando se calculaba que había 350.000 casos en más de 125 países con poliomielitis endémica, a tan solo dos países: Afganistán y el Pakistán. Sin embargo, en 2014 se presentó un caso que sorprendió a los científicos. Se trataba del virus en un niño de cuatro años en China, que unos investigadores clasificaron “como un poliovirus altamente evolucionado derivado de la vacuna”.

La historia detrás de ese caso acaba de ser descrita en un estudio publicado en la revista Virus Evolution de la Universidad de Oxford. Los autores sugieren que la cepa del virus que contagió a ese niño es similar a una que fue almacenada hace 60 años con el propósito de investigar la producción de vacunas. En la década de los años cuarenta, el científico Albert Sabin seleccionó cuatro variantes de los poliovirus por su capacidad para multiplicarse a una baja temperatura. Sabin envió los virus en una caja sellada a París, Francia.

Allí los recibiría el virólogo André Lwoff. Aunque ambos intercambiaron cartas respecto a su trabajo sobre los poliovirus, no señalaron la razón exacta por la que se mandó el paquete. Lo que sí se sabe es que durante más de seis décadas, las muestras estuvieron guardadas en esta caja que hace parte de la colección del Instituto Pasteur. Los científicos escriben que una de esas cepas, llamada Glenn, es sorprendentemente similar al virus que presentó en 2014 ese niño en el centro de China.

Si bien los investigadores no hacen señalamientos directos, sí resaltan que las filtraciones accidentales desde laboratorios del virus de la polio son bastante frecuentes. “Nuestros análisis sugirieron firmemente que Glenn y WIV14 (el virus que infectó al niño) compartían un ancestro común”, explica el estudio. De haberse filtrado, dicen los científicos, pudo haber pasado en cualquier parte del mundo, no necesariamente en China. De hecho, se refieren a que ya se han documentado fugas de fábricas de la vacuna inyectable contra la polio.

Una de ellas, apuntan, se produjo porque un trabajador se infectó a pesar de que no se observó ningún incidente en la instalación. De no ser porque se realizó una vigilancia ambiental de rutina, la fuga habría pasado desapercibida. “Por lo tanto, es posible que varias fugas de poliovirus no documentadas ocurrieran en el pasado en instalaciones que lo manipulaban, especialmente cuando se consideraban virus de bajo riesgo debido a la existencia de vacunas”, sugiere la investigación.

