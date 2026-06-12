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Un nuevo mosquito podría transmitir la malaria, pero hay razones para no alarmarse

En Venezuela identificaron un mosquito que podría transmitir a las personas el parásito de la malaria. Aunque el hallazgo no genera una alarma, sí refuerza la evidencia de que la expansión de actividades como la minería y la deforestación favorece la transmisión de la enfermedad.

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
12 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Entre 2000 y 2015, en el continente los casos disminuyeron en un 63,8 %, pero desde entonces, y hasta 2024, volvieron a aumentar en un 15,7 %.
Entre 2000 y 2015, en el continente los casos disminuyeron en un 63,8 %, pero desde entonces, y hasta 2024, volvieron a aumentar en un 15,7 %.

Durante años, la malaria ha sido uno de los principales desafíos de salud pública en las regiones tropicales del mundo. En la región de las Américas, por ejemplo, en 2024 se registraron 663.000 casos de malaria en 16 países endémicos. Venezuela, Brasil y Colombia concentraron más del 75 % de todos los casos en la región, de acuerdo con Informe Mundial sobre la Malaria 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque la cifra es...

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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