Un nuevo mosquito podría transmitir la malaria, pero hay razones para no alarmarse

Entre 2000 y 2015, en el continente los casos disminuyeron en un 63,8 %, pero desde entonces, y hasta 2024, volvieron a aumentar en un 15,7 %.

Durante años, la malaria ha sido uno de los principales desafíos de salud pública en las regiones tropicales del mundo. En la región de las Américas, por ejemplo, en 2024 se registraron 663.000 casos de malaria en 16 países endémicos. Venezuela, Brasil y Colombia concentraron más del 75 % de todos los casos en la región, de acuerdo con Informe Mundial sobre la Malaria 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque la cifra es...