Un sublinaje de ómicron tiene en aprietos a China. ¿Qué le espera a Colombia?

En Colombia, el linaje original de ómicron sigue dominando / EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Foto: ALEX PLAVEVSKI

El miércoles pasado, el informe de muertes por covid-19 en Colombia llegó por primera vez, desde el inicio de la pandemia en 2020, a un dígito. Los colombianos se preocupan cada vez menos por contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus, según la última encuesta Pulso Social, del DANE. Todo simularía ser igual que antes si no nos llegaran, ocasionalmente, noticias de China. En el país asiático, millones de personas siguen siendo confinadas a raíz de brotes. (Lea ¿Cómo generar el certificado de vacunación colombiano para viajar a la UE?)

El culpable allí parece ser BA.2, uno de cuatro sublinajes de ómicron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado. Aunque BA.2 había sido detectada principalmente en África y China, recientemente hace mayor presencia en continentes como el europeo. Países como Reino Unido están viviendo nuevos picos de contagio que han alcanzado los 700.000 nuevos casos en una semana. La pregunta, cada vez más usual en Estados Unidos, es si la historia se repetirá en América: ¿estamos ad portas de una nueva “ola” de contagios de covid-19?

“Una y otra vez hemos visto cómo la dinámica de la infección en Europa se refleja aquí, solo unas semanas después”, recordaba la doctora Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el pasado 6 de abril. Europa mostró el futuro pandémico de América en “olas” como la delta u ómicron, pero es posible que haya sido por casualidad. Esas variantes se identificaron en países como Sudáfrica, más conectados con Europa a través de vuelos que con América, o directamente en países europeos como Inglaterra.

“Si la próxima variante comienza en Brasil, entonces es mucho más probable que vaya a EE. UU. antes que a Europa”, decía Graham Medley, modelador de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en el medio estadounidense The Atlantic. Es decir, lo que pasa en el Viejo Continente no está destinado, per se, a pasar aquí.

Con la masificación de las vacunas y los cambios en las políticas de control de covid-19 que están aplicando los países, según sus contextos nacionales, se hace más difícil suponer que lo que pasa en Europa o China pasará aquí, inevitablemente. Colombia, explica Martha Lucía Ospina Martínez, directora del Instituto Nacional de Salud, tiene particularidades respecto a esos países. “Tuvimos circulación de mu, que desarrolló anticuerpos en los colombianos que han demostrado efectividad contra la variante ómicron; tenemos todas las vacunas (el mix de todas ellas) y altas coberturas de vacunación, y tenemos una alta seroprevalencia”.

Las condiciones epidemiológicas varían de país a país. El impacto en la población china de ómicron y sus linajes no se puede analizar, por ejemplo, sin resaltar al mismo tiempo la política de cero covid. “Ellos se siguen ‘guardando’, lo que genera población susceptible, personas que nunca se han contagiado, y tampoco vacunaron a los adultos mayores de manera prioritaria”, explica Silvana Zapata Bedoya, magíster en epidemiología.

Para estos escenarios importa incluso el tipo de vacunas que se han usado. Un análisis del INS resalta que “en China no se ha autorizado el uso de vacunas de ARNm, que confieren una mejor protección que las que ha desarrollado localmente, como la Sinovac, (...) ya que su finalidad está dirigida a evitar la enfermedad grave y la muerte”. Por eso, de hecho, Colombia utiliza casi todas las vacunas aprobadas por la OMS. Sucede algo similar con Reino Unido, el otro país donde más se han visto incrementos debido al linaje de ómicron.

Los ingleses vacunaron en un primer momento a más de la mitad de su población con la vacuna de AstraZeneca. Un estudio posterior en The Lancet sugirió que la efectividad de esta vacuna para prevenir la infección es menor respecto a la de Pfizer, muy usada en Estados Unidos y Colombia.

“Es clave entender que ahora ya no se puede comparar tan fácil”, concluye Francisco Garrido Bernier, magíster en epidemiología. Todo esto, sin embargo, no significa que Colombia no pueda vivir un nuevo aumento de casos.

Y entonces, ¿qué podemos hacer?

En Colombia, según el INS, el linaje “original” de ómicron sigue dominando el mapa genómico del país. Esto, no obstante, puede cambiar en un futuro. La OPS señaló el pasado 6 de abril que durante las últimas semanas el linaje BA.2 se ha detectado en el 8,7 % de las secuencias reportadas de América del Sur en bases de datos globales. En Estados Unidos, la BA.2 es dominante desde la última semana de marzo, y durante la primera de abril ya representó el 72 % del total.

A pesar de eso, algunas reconocidas voces, como la del doctor Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute, un centro de investigación médico, han observado que la expansión de este linaje en EE. UU. no solo ha sido más lenta que el “original”, sino que el incremento de casos que ha provocado en los estados ha sido más moderado en comparación a la ola de ómicron cuando se instaló.

“Hay una tendencia que parece estar apuntando a mutaciones que provocan una enfermedad leve en el huésped y posibilidad de transmisión, sin aumento en la gravedad. Eso facilita la endemicidad”, explica Óscar Eduardo Gómez, epidemiólogo de la Universidad Javeriana. Si el mundo ya puede hablar de una endemia y no de una pandemia, es algo que la OMS no ha aceptado y en lo que se encuentran diferencias en las voces de las personas que estudian estos temas. Para algunos se debe mantener el cuidado especial frente al covid-19, “un virus que ha demostrado gran capacidad de variabilidad”, apunta Gómez; para otros el momento de quiebre de la pandemia ya ocurrió, y lo que sigue ahora son los picos normales de cualquier virus.

“Los picos de covid-19 seguirán ocurriendo en Estados Unidos, aquí y en todo el mundo, ya sea de este linaje o de otros, como pasa con un gran número de infecciones respiratorias. Lo importante es que la vigilancia epidemiológica se mantenga, como pasa con otros virus similares”, señala Garrido.

Esa vigilancia, concuerdan todos, se tiene que centrar en datos claves como la mortalidad del virus. En los Puestos de Mando Unificado (PMU), el Gobierno ha señalado la necesidad de mantener los equipos de vigilancia, el rastreo o las pruebas en los momentos que se indique y hacer la contención de los brotes, con especial énfasis en población con factores de riesgo.

