¿Una gota de sangre para detectar el alzhéimer? La ciencia se acerca a ese objetivo

Los científicos tienen mucha esperanza en encontrar biomarcadores sanguíneos para la detección temprana del alzhéimer. Con “biomarcadores sanguíneos” se refieren a sustancias que puedan medirse en la sangre y que den pistas de procesos que están ocurriendo en el cerebro, incluso años antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Encontrarlos significaría que un médico podría detectar señales tempranas del alzhéimer con un simple pinchazo en el dedo.

Y ahora, es posible que ese sueño este un poco más cerca. Científicos de Europa y Norteamérica presentan este 5 de enero en Nature un estudio en el que evalúan si, a partir de una pequeña gota de sangre capilar, como la que se obtiene con un pinchazo en el dedo, se pueden medir biomarcadores clave del alzhéimer, como la p-tau217 (una forma alterada de la proteína tau muy asociada a la enfermedad), la proteína ácida fibrilar glial (indicadora de daño o activación de células de soporte del cerebro) y la luz de neurofilamento (relacionada con daño neuronal).

El avance consiste en que, en vez de sacar sangre con una aguja del brazo (como en un examen tradicional), los investigadores pueden obtener la información con una sola gota de sangre tomada del dedo, como cuando se mide la glucosa. Esa gota se deja secar en una tarjeta y luego se analiza en el laboratorio para buscar proteínas que dan señales tempranas del alzhéimer. Esto hace el proceso menos invasivo, más cómodo y más fácil de aplicar a gran escala, por ejemplo en estudios con muchas personas o en lugares donde no siempre hay personal médico especializado.

El estudio de este lunes incluyó a más de 300 personas de distintos centros y comparó directamente los resultados obtenidos con gotas de sangre seca con los de la sangre venosa tradicional. Los resultados fueron alentadores, escriben los científicos: los niveles de p-tau217 medidos en plasma seco se parecían mucho a los del plasma venoso y aumentaban a medida que la enfermedad era más grave. Además, este biomarcador permitió predecir con “buena precisión”, según se lee en el estudio, si una persona tenía cambios compatibles con alzhéimer en el líquido cefalorraquídeo, que hoy sigue siendo una referencia diagnóstica.

Un punto especialmente relevante es que el método funcionó bien en personas con síndrome de Down, un grupo con alto riesgo de desarrollar alzhéimer y en el que la extracción de sangre convencional puede ser más difícil. También se comprobó que las muestras recogidas sin supervisión médica (por ejemplo, en casa) ofrecían resultados muy similares a las tomadas bajo supervisión, lo que abre la puerta a pruebas más accesibles y descentralizadas.

Aun así, los autores advierten que todavía es necesario afinar los protocolos de recolección y análisis antes de que este enfoque pueda usarse de forma rutinaria en la práctica clínica.

