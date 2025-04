Una niña, la segunda persona que muere por el grave brote de sarampión EE.UU.

El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. Foto: Pixnio

Estados Unidos ha prendido las alarmas luego de que identificaran, a inicios de este año, un brote de sarampión en Texas. Después de que un niño falleciera el 26 de febrero, han incrementado los esfuerzos por contenerlo y por aumentar la vacunación. Sin embargo, las noticias no son alentadoras: otra menor, de 8 años, murió tras contraer la enfermedad.

De acuerdo a información recopilada por The New York Times, la víctima murió tras tener una insuficiencia pulmonar por sarampión en un hospital de Lubbock, Texas. Como varios casos que se han detectado, la menor no estaba vacunada.

Hasta el momento, desde que empezó el brote de sarampión enero, se han registrado 480 casos y 56 hospitalizaciones. Nuevo México y Oklahoma son los otros estados donde también ha habido enfermos por sarampión. En el primero ha habido 54 ´pacientes y en el segundo, 10.

La situación ha despertado la indignación de los expertos que han criticado con dureza a los movimientos antivacunas, a los que responzabilizan de la actual situación que se vive en Estados Unidos.

“Esta es una tragedia, una muerte absolutamente innecesaria. Hasta la fecha, la respuesta federal al brote actual de sarampión se ha centrado de manera inapropiada en alternativas que distraen y son ineficaces a la única prevención verdaderamente eficaz: la vacuna contra el sarampión”, le dijo al diario estadounidense Peter Marks, una persona que había sido clave en el tema de vacunas al interior de la FDA, pero que renunció hace una semana debido al manejo que le estaba dando al brote el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, que en años anteriores se ha declarado como un antivacunas.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), han reiterado la importancia de la vacunación. "La vacunación sigue siendo la mejor defensa contra el sarampión. No hay un tratamiento antiviral específico para el sarampión. Los cuidados de apoyo, incluida la administración de vitamina A, bajo la dirección de un médico, podrían ser adecuados”, señalan en su página web.

En Colombia, la vacuna contra el sarampión es gratuita y se aplica en dos dosis: una, a los 12 meses de edad, y otra, a partir de los 18 meses. Es indispensable que todos los niños la reciban.

