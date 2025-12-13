Logo El Espectador
Salud
Una revisión científica pone en duda algunos de los supuestos beneficios del cannabis medicinal

Aunque su uso médico se expande, una revisión publicada en JAMA advierte que la evidencia científica que respalda el cannabis es limitada y que los riesgos pueden superar los beneficios en la mayoría de casos.

Redacción Salud
13 de diciembre de 2025 - 11:57 a. m.
No recomiendan el uso médico de cannabis inhalado ni de productos de alta potencia, definidos como aquellos con concentraciones elevadas de THC.
Foto: Getty Images - Nathan Griffith

Aunque el uso del cannabis con fines medicinales se ha vuelto cada vez más común, tanto dentro de los sistemas de salud como en prácticas informales, como pomadas, ungüentos y otros productos que se venden en las calles colombianas, la evidencia científica que respalda muchos de estos usos sigue siendo limitada.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) solo ha aprobado cannabinoides para un número reducido de condiciones: la pérdida de apetito asociada al VIH/sida, las náuseas y los vómitos provocados...

Por Redacción Salud

carlos olivares(23084)Hace 27 minutos
Me río de los " estudios científicos" de los expertos en hablamierdismo. Les falta agregar el nombre del medicamento, científico, que reemplaza el cannabis.
