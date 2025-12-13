Una revisión científica pone en duda algunos de los supuestos beneficios del cannabis medicinal

No recomiendan el uso médico de cannabis inhalado ni de productos de alta potencia, definidos como aquellos con concentraciones elevadas de THC. Foto: Getty Images - Nathan Griffith

Aunque el uso del cannabis con fines medicinales se ha vuelto cada vez más común, tanto dentro de los sistemas de salud como en prácticas informales, como pomadas, ungüentos y otros productos que se venden en las calles colombianas, la evidencia científica que respalda muchos de estos usos sigue siendo limitada.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) solo ha aprobado cannabinoides para un número reducido de condiciones: la pérdida de apetito asociada al VIH/sida, las náuseas y los vómitos provocados...