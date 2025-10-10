Logo El Espectador
Salud
Una súplica de los médicos: no exagere con los suplementos

Los suplementos que se venden como naturales están un “boom”. Muchos pacientes los usan para tratar sus enfermedades. Pero quienes saben de medicina tienen una petición: dejen de consumirlos de manera excesiva y sin una guía.

Ashwin Rodrigues / The New York Times
10 de octubre de 2025 - 04:59 p. m.
Pastillas, suplementos en polvo, licuados... La gama es muy amplia. Los doctores solo le piden tener mucha prudencia.
Pastillas, suplementos en polvo, licuados... La gama es muy amplia. Los doctores solo le piden tener mucha prudencia.
Foto: NYT - ARD SU

A principios de este año, un hombre de 49 años con dolor en el pecho visitó a Danielle Belardo, cardióloga. Durante algún tiempo, había estado tratando su colesterol alto no con la estatina sugerida por su médico, sino con suplementos de berberina y arroz de levadura roja. Había oído que eran más naturales.

Los suplementos no habían controlado su enfermedad, ni mucho menos. Belardo descubrió que no solo seguía teniendo el colesterol alto, sino que también tenía las enzimas hepáticas elevadas y una enfermedad coronaria tan grave que necesitaba...

Por Ashwin Rodrigues / The New York Times

