Una súplica de los médicos: no exagere con los suplementos

Pastillas, suplementos en polvo, licuados... La gama es muy amplia. Los doctores solo le piden tener mucha prudencia. Foto: NYT - ARD SU

A principios de este año, un hombre de 49 años con dolor en el pecho visitó a Danielle Belardo, cardióloga. Durante algún tiempo, había estado tratando su colesterol alto no con la estatina sugerida por su médico, sino con suplementos de berberina y arroz de levadura roja. Había oído que eran más naturales.

Los suplementos no habían controlado su enfermedad, ni mucho menos. Belardo descubrió que no solo seguía teniendo el colesterol alto, sino que también tenía las enzimas hepáticas elevadas y una enfermedad coronaria tan grave que necesitaba...