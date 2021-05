Universidad de Harvard recomienda usar tapabocas para tener relaciones sexuales

En un estudio, un grupo de científicos de la institución, además, sugirió la masturbación como una práctica segura para satisfacer las necesidades sin correr el riesgo de infección por coronavirus.

Varias instituciones académicas han elaborado una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan en cuenta y se pueda frenar la propagación del coronavirus. Una de ellas es la Universidad de Harvard, que recientemente publicó unas sugerencias para tener relaciones sexuales de forma más segura. (Vea aquí toda la información sobre coronavirus)

El estudio, publicado en la revista científica ‘Annals of Internal Medicine’, clasificó los escenarios y la posibilidad de riesgo de contagio a la hora de tener relaciones sexuales. Los médicos investigadores plantearon tres posibles escenario, uno de ellos, al que calificaron de alto riesgo, es tener relaciones sexuales con personas con las que no se conviva.

Jack Turban, doctor y uno de los autores principales del estudio, explicó que entre las recomendaciones de la investigación están "minimizar el número de parejas sexuales, evitar el contacto con personas que tienen síntomas de coronavirus, evitar los besos, usar tapabocas y evitar comportamientos de contacto oral, anal o que incluyan semen u orina”. (Puede leer:¿Qué se sabe del estudio que detectó coronavirus en el semen de contagiados?)

Además, el estudio sugirió bañarse antes y después de tener relaciones y limpiar, con jabón y alcohol, el área de los genitales. Los otros escenarios que, según explicaron, son de alto riesgo son la abstinencia y la masturbación.

Una ley en Reino Unido para evitar el contagio

Recientemente, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció una nueva norma con la que busca que la gente no pase la noche fuera de su casa en compañía de una o más personas. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales con la etiqueta, por medio de la etiqueta #sexban, aseguraron que esta norma sugería no tener relaciones sexuales con personas con las que no se convive.

Para aclarar el objetivo de la norma, el secretario de Vivienda, Simon Clarke, en entrevista con LBC Radio, explicó que “de lo que se trata es de asegurarnos de que la gente no pase la noche fuera de su casa”. Añadió que, aunque el riesgo de transmisión del coronavirus es menor al aire libre, “no animamos a la gente a hacer algo así al aire libre en este momento ni en ningún otro”. (Le puede interesar: Una vacuna contra el miedo: entender la transmisión)

