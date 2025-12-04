UPC 2026: al Minsaud le quedan pocos días para tomar una decisión clave para el sistema de salud

Tres meses después de las segundas mesas de revisión de la UPC, el Minsalud aún no publica conclusiones ni cálculos. / Óscar Pérez. Foto: Óscar Pérez

Aunque es posible que, a estas alturas, la frase ya suene algo repetitiva, los siguientes días serán decisivos para el futuro del sistema de salud. El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene hasta el 31 de diciembre para anunciar el aumento de la ya famosa UPC para 2026, la plata con la que se paga la gran mayoría de tratamientos, medicamentos y servicios que reciben todos los colombianos. La noticia llegará en medio de un cierre de año especialmente complejo para el sistema: un déficit que va creciendo, una...