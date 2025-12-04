Logo El Espectador
Salud
UPC 2026: al Minsaud le quedan pocos días para tomar una decisión clave para el sistema de salud

El Minsalud tiene hasta el 31 de diciembre para definir el ajuste de la UPC para el próximo año, el valor que financia la mayoría de tratamientos y servicios. Aquí los detalles de cómo avanza el proceso: persisten las dudas sobre cómo se incluirán los pacientes de alto costo.

Juan Diego Quiceno
04 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Tres meses después de las segundas mesas de revisión de la UPC, el Minsalud aún no publica conclusiones ni cálculos. / Óscar Pérez.
Aunque es posible que, a estas alturas, la frase ya suene algo repetitiva, los siguientes días serán decisivos para el futuro del sistema de salud. El Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene hasta el 31 de diciembre para anunciar el aumento de la ya famosa UPC para 2026, la plata con la que se paga la gran mayoría de tratamientos, medicamentos y servicios que reciben todos los colombianos. La noticia llegará en medio de un cierre de año especialmente complejo para el sistema: un déficit que va creciendo, una...

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
