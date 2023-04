Usar antibióticos en la agricultura puede poner en riesgo el sistema inmune humano

El antibiótico causó la aparición de variantes de la bacteria 'Escherichia coli' (o 'E. coli') que, según evidenciaron los científicos, puede evadir la primera línea de defensa del sistema inmunológico. Foto: Pixabay

Una reciente investigación, publicada en la revista eLife, encontró que el uso de antibióticos en la agricultura ha generado bacterias más resistentes al sistema inmunológico humano.

El estudio sugiere, por ejemplo, que el antimicrobiano colistina, famoso por aportar al crecimiento de cerdos y pollos, causó la aparición de variantes de la bacteria Escherichia coli (o E. coli) que, según evidenciaron los científicos, puede evadir la primera línea de defensa del sistema inmunológico. (Lea: Se ha secuenciado el ADN de más de 10.000 humanos antiguos)

Craig MacLean, profesor de la Universidad de Oxford y quien dirigió la investigación, aseguró para The Guardian que “esto es potencialmente mucho más peligroso que la resistencia a los antibióticos. Accidentalmente, terminamos comprometiendo nuestro propio sistema inmunológico para obtener pollos más gordos”.

La colistina hace parte de una clase de antibióticos conocidos como péptidos antimicrobianos (AMP), que son compuestos producidos por la mayoría de organismos en su respuesta inmune innata: la primera línea de defensa contra una infección.

La colistina se basa en un AMP bacteriano químicamente similar a algunos producidos en el sistema inmune humano. (Lea: ¿Podría existir el efecto placebo en el entrenamiento físico?)

Para el estudio, se expuso el gen de resistencia MCR-1 de la E. coli a AMP. Los investigadores encontraron que estas eran al menos dos veces más resistentes a ser eliminadas por el suero sanguíneo humano. Además, este gen aumentó su resistencia a los AMP humanos y animales en un 62 % con respecto a las bacterias que no lo tenían.

MacLean agregó que “el peligro es que si las bacterias desarrollan resistencia a [los medicamentos basados en AMP], también podrían hacer que las bacterias sean resistentes a uno de los pilares de nuestro sistema inmunológico”.

Sobre la resistencia a los antimicrobianos, la ONU ha advertido que para 2050 hasta 10 millones de personas al año podrían morir por las superbacterias, por lo que, según esta organización, es urgente la necesidad de nuevos antibióticos. Y aunque los autores del estudio no se oponen a que se desarrollen antibióticos basados en AMP humanos, advierten que se requieren análisis rigurosos de riesgo sobre posibles resistencias. (Lea: 67 millones de niños en el mundo no han sido vacunados, ¿cómo influyó la pandemia?)

Otros expertos que no participaron en la investigación también están preocupados por los hallazgos. Por ejemplo, Cóilin Nunan, asesor de Alliance to Save Our Antibiotics , señaló para The Guardian que “este nuevo estudio muestra que la resistencia a la colistina es probablemente incluso más peligrosa de lo que se pensaba anteriormente. También es alarmante que el gobierno británico todavía se opone a prohibir la medicación masiva preventiva de animales de granja intensiva con antibióticos, a pesar de que la Unión Europea prohibió tal uso hace más de un año”.

Por otro lado, para George Tegos, del Sistema de Salud Mohawk Valley en Nueva York, aún no se pueden sacar conclusiones sobre los riesgos de los AMP, sin embargo, resalta que el estudio plantea “preocupaciones que son razonables y tienen sentido”.

