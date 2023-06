Vacuna contra el chikungunya muestra buenos resultados en la tercera fase del ensayo

Este biológico, en su tercera fase, “produjo niveles de anticuerpos neutralizantes que se considera que protegen contra la enfermedad chikungunya en el 99 % de los participantes”, de acuerdo con los resultados publicados en la revista The Lancet. Sin embargo, el ensayo no se realizó en regiones donde el virus es endémico, por eso aún no se sabe si la vacuna protege contra la enfermedad posterior.