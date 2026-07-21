Venezuela confirma tres muertes por hantavirus, pero hace llamado a la calma

Imagen de referencia. Los hantavirus se transmiten a los humanos a través del contacto con roedores, al inhalar partículas provenientes de su orina, saliva o excrementos infectados. Foto: AFP - DIEGO LIMA

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A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud de Venezuela informó sobre el fallecimiento, en el estado de Anzoátegui, de tres pacientes con un diagnóstico confirmado de hantavirus. Además, aunque en el mismo comunicado lamentó la pérdida, en Barinas, de otras dos personas, profesionales de la salud, las causas de su muerte están por confirmarse. Se trata, según la entidad, de dos eventos focalizados, que no guardan relación entre sí.

“Los resultados definitivos de la investigación serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales”, indicó el ministerio. También dio un parte de tranquilidad al explicar que estas situaciones “no representan un riesgo para la comunidad en general” y que en el vecino país no existe evidencia científica de la transmisión del virus de persona a persona. La entidad subrayó que el Sistema Nacional de Salud Pública “se mantiene desplegado y operativo para garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos”.

Estos hechos, entonces, no están asociados con el brote de hantavirus reportado hace unos meses, cuando el pasado 4 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó el fallecimiento de tres personas que iban a bordo del crucero MV Hondius, que navegaba el océano Atlántico, desde Argentina hasta Cabo Verde, y zarpó el 20 de marzo con 143 pasajeros.

De hecho, luego de que no se presentaran nuevos casos desde finales de mayo, la OMS dio por finalizado el brote de hantavirus que surgió en el crucero. A inicios de este mes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la organización, dijo a través de sus redes sociales que “el último contacto de una persona expuesta al hantavirus en el crucero MV Hondius completó su período de cuarentena, dio negativo en la prueba y regresó a casa. No se han reportado más casos desde el 25 de mayo. Por lo tanto, se considera que el brote de hantavirus ha terminado”.

Cabe recordar que los hantavirus son un grupo de virus poco comunes que se transmiten a los humanos a través del contacto con roedores, principalmente en zonas rurales y agrícolas, al inhalar partículas provenientes de su orina, saliva o excrementos infectados.

Hantavirus en Venezuela

En mayo pasado, en medio del brote reportado por la OMS, el Ministerio de Salud de Venezuela publicó un documento en el que detallaba que los hantavirus representan un desafío significativo para la salud pública en Venezuela. Aclaró, en todo caso, que el último brote en dicho país se registró en el estado Portuguesa en 2025 y el anterior ocurrió en Delta Amacuro en 2024.

“Los hantavirus están en todo el mundo, con una distribución de virus específica limitada al hábitat de sus hospedadores roedores. Se clasifican en dos grupos: los hantavirus del Viejo Mundo, presentes en África, Asia y Europa, causan fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR). Los hantavirus del Nuevo Mundo causan el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) y circulan en las Américas”, se lee en el informe.

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