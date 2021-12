A través de la Resolución 2052 de 2021, modificada por la 2085 del mismo año, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte hicieron oficial la determinación que comienza a aplicar este 14 de diciembre. Foto: Alcaldía de Bogotá

A través de la Resolución 2052 de 2021, modificada por la 2085 del mismo año, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte hicieron oficial la determinación que comienza a aplicar este 14 de diciembre: todo viajero internacional que quiera ingresar a Colombia deberá presentar un carné o certificado con un esquema completo de vacunación, en el que este explicito, además, un mínimo de 14 días entre la aplicación de la última dosis y el ingreso al país.

“Esto incluye cualquier esquema de vacunas aprobado por la Organización Mundial de la Salud o por cualquier país reconocido por las Naciones Unidas”, señaló Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía de la cartera de Salud.

La norma, si bien cobija a todos los mayores de 18 años, tiene excepciones. Si usted es colombiano pero vive en el extranjero, o es extranjero pero tiene residencia en Colombia y no está vacunado, podrá entrar al país presentando una prueba PCR negativa menor a 72 horas antes del vuelo. Esto también aplica para diplomáticos.

En caso contrario, la presentación del esquema de vacunación completo es necesaria. Si usted, viajero internacional, tiene el esquema de vacunación incompleto o desde la última dosis no ha transcurrido el mínimo de 14 días, además del carné de vacunación que acredite esta información debe también presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas previas al embarque.

“Hemos recibido las solicitudes de varios ciudadanos y países en torno a que, en algunos carnés de vacunación que emiten algunas autoridades sanitarias de otros países no se pone la información del documento de identidad o el número de identidad. Por esa razón modificamos este artículo de la Resolución y es muy claro que si la persona tiene un carné que no tiene esta información, no va a ser ningún impedimento, dado que esta información solo va a ser necesaria si el carné lo provee”, señaló Fernández.

Los datos que sí debe tener el carné son: nombre completo del titular, nombre de la vacuna, número de dosis y fechas en las que fueron aplicadas. Los menores de 18 años, connacionales o extranjeros, no deben presentar carné de vacunación ni prueba PCR negativa para ingresar a Colombia.