Viruela del mono: esto es lo que debe saber antes de ser presa del pánico

Hace un par de semanas comenzó a conocerse una enfermedad que para muchos era desconocida, hablamos de la viruela del mono. . Sin embargo, hay que ser claro en que esta enfermedad no tiene rasgos similares a la pandemia de covid-19, debido a que su contagio se da de otra manera.

Pero ¿qué es la viruela del mono?

Según la OMS, la viruela del mono, también conocida como viruela símica, es una zoonosis viral (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) rara, que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves.

La viruela del mono fue detectada por primera vez en los seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces, las mayores zonas de propagación del virus habían sido lugares remotos de África central y occidental, cerca de las selvas tropicales. Sin embargo, este ya no es el caso, ya que comenzaron a surgir algunos pacientes con el virus en otras partes del mundo, entre esos países de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Canadá.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas típicos de esta viruela incluyen erupción con ampollas en la cara, manos, pies, ojos, boca, genitales, fiebre, dolores de cabeza y musculares, baja energía y ganglios linfáticos inflamados.

La Organización Mundial de la Salud ha explicó que un paciente se recupera entre 2 a 4 semanas.

¿Cómo se transmite?

La transmisión del virus puede ocurrir por contacto directo con sangre, fluidos corporales o lesiones cutáneas o mucosas de animales que estén infectados. Asimismo, por el contacto con material que este contaminado. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la transmisión entre humanos se da principalmente a través de “gotitas respiratorias”, por lo que “se requiere un contacto cara a cara prolongado”.

¿Cuál es el tratamiento?

La OMS aclara que en la actualidad no hay tratamientos ni vacunas específicas contra la infección de la viruela del mono. Antes, la vacuna antivariólica, demostró tener una efectividad del 85 % para tratar la viruela símica. Sin embargo, como esta vacuna ya no está disponible dado que la viruela fue erradicada en 1980, el tratamiento no está disponible.

A pesar de esto, científicos señalan que reducir el contacto con las personas infectadas es una importante medida de protección, además de que, por ejemplo, en Reino Unido, han señalado que es poco probable que haya un gran brote. “Sería muy inusual ver algo más que un puñado de casos en cualquier brote, y no veremos niveles de transmisión al estilo de Covid-19″, afirmó Michael Head, experto en salud pública de la Universidad de Southampton, para el medio inglés Daily Mail.

A pesar de algunos rumores difundidos por redes sociales y medios de comunicación, el Instituto Nacional de Salud confirmó que, hasta el lunes 23 de mayo, no hay ningún caso confirmado de viruela del mono en el país. Por el momento se mantiene vigilancia sobre unas personas que estuvieron en contacto con un ciudadano español que estuvo en el país hace unas semanas y que, al regreso a su país, fue confirmado con la enfermedad.