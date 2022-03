Ya se sabe la causa del brote en los niños Kogui: Tos ferina

Sierra Nevada de Santa Marta Foto: Óscar Pérez

En los últimos días, circuló una noticia que algunos medios prefirieron titular como si se tratara una historia de ciencia ficción: “Denuncian la muerte de niños indígenas por extraño virus”, “Investigan virus que mantiene a 15 niños indígenas koguis hospitalizados en Santa Marta”, “Brote epidémico amenaza con desaparecer a niños Kogui”. Pese a que la pandemia parecía haber mostrado la necesidad de tener cautela a la hora de hablar de temas de salud, lo que sucedió estos días demostró lo contrario. (Lea Coronavirus: cuarta dosis para inmunosuprimidos y otros cambios en la vacunación)

Hoy, para despejar todas las dudas de lo que había sucedido, el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó el resultado de la investigación que hicieron sus funcionarios en terreno y luego de hacer pruebas PCR. La conclusión es simple: los 17 niños Kogui que enfermaron tenían Tos ferina, causada por la bacteria Bordetella Pertussis.Este es el mapa de las variantes de coronavirus que circulan por Colombia)

“La investigación de campo realizada por el INS durante tres días, inició el pasado miércoles en distintos centros hospitalarios de la ciudad de Santa Marta, con la identificación de un total de 17 niños de la comunidad indígena Kogui hospitalizados, 5 de ellos en UCI y 12 en estado de desnutrición aguda. Todos actualmente en tratamiento con antibiótico, con buena respuesta y evolución”, explicó el INS en un comunicado.

De acuerdo con el INS, todos los niños enfermos tenían un gran problema: no habían sido vacunados. No hallaron registros de vacunación y sus padres aseguraron que los menores no habían sido inmunizados.

“Las secretarías de salud departamentales, en este caso, la Secretaría de Salud de la Guajira, debe velar y verificar el cumplimiento del programa de vacunación en su territorio y las Empresas Administradoras de Beneficios (EAPB) deben asegurar el programa de vacunación en su población afiliada”, recordó el INS.

“Es una situación lamentable que los niños mueran y enfermen a causa de esta enfermedad. Secretarías, EAPB y padres o adultos acudientes deben comprometerse con la vacunación de los niños menores de cinco años”, puntualizó.