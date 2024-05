“Yo sabía cómo iba a terminar esto”: estos son los audios que se filtraron del Minsalud

Ministro de Salud, en rueda de prensa por la deuda que tiene la EPS Sanitas con la red de droguerías Cruz Verde. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la mañana de este martes, 21 de mayo, se conocieron varios audios de una reunión que sostuvo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con varias personas de la Fiduprevisora, encargada, desde el 1 de mayo, de contratar los servicios de salud de los maestros en Colombia, que ha desatado una gran discusión.

Aunque no se sabe la fecha precisa de la reunión, El Espectador pudo confirmar, con fuentes cercanas al proceso, que los audios son reales y que a quienes se escucha son al ministro Jaramillo y a Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora.

En concreto, se filtraron cuatro audios, que reveló, primero, La FM. El tema principal de dos de ellos es la dispensación de medicamentos para los maestros. El otro: el manual tarifario. Para entender un poco mejor esos puntos, vale la pena leerlos a la luz de lo que hoy está sucediendo y de los datos que fueron revelados en el debate de control político que se llevó a cabo este lunes 20 de mayo, en el Congreso.

Medicamentos, la preocupación de los profesores

La dispensación de medicamentos ha sido un tema que ha venido presentando problemas en varias regiones del país. En el debate de control político realizado en la Comisión Sexta del Senado, Marín reconoció algunas de esas dificultades.

“Hemos tenido grandes problemas en el caso de medicamentos. En ese caso, nuestros antiguos operadores eran quien dispensaban los medicamentos. La Fiduprevisora y el consejo directivo del FOMAG empezaron a evaluar las opciones que había en el sistema para comenzar a distribuir los medicamentos de una manera que garantizara una de las promesas del modelo y es la no intermediación. De esta medida salieron tres proveedores: Ramédicas, Farmart y Emcosalud”. Sin embargo, la elección de estas tres empresas, por ahora, no ha generado total confianza en todas las regiones del país.

El senador Jorge Alejandro Ocampo señaló, por ejemplo, que en el Valle del Cauca la elegida para dispensar los medicamentos fue Farmat, “y ellos no cuentan con la infraestructura. Aún hoy no hay en los 42 municipios del Valle una farmacia que atienda a los maestros, teniendo en el Valle a Drogas la Rebaja y a empresas de farmacias o entrega de medicamentos con mayor infraestructura y envergadura”.

“Lo que dijo Ocampo es cierto. No le llevan los medicamentos a las casas. Y en Manizales le cerraron (refiriéndose a Farmat) lo que iban a poner porque no llenaban las condiciones. No podemos decir las cosas sobre la base de no entregar las realidades y claridades”, señaló Jaramillo. En los audios filtrados, el ministro le pide explícitamente a Marín que permita que las IPS que se contraten en el nuevo modelo también dispensen los medicamentos. “Es un momento de crisis, de necesidad, de urgencia”, se puede escuchar diciendo al ministro.

Mauricio Marín le responde: “Eso fue una instrucción del Presidente, ministro. Al Presidente le preguntamos que si podíamos hacerlo con las IPS que contratáramos, y estábamos ahí todos, y dijo explícitamente que con las IPS no. Ahí estaba la doctora Adriana (Pereira Oviedo, asesora personal de Jaramillo y una de las personas más cercanas al ministro, quien lideró el Invima por encargo); y usted también estaba, y dijo (el presidente) que en seis meses hiciéramos una subasta y saliéramos a comprar directamente en la industria medicamentos. Que con las IPS no hiciéramos contratos de medicamentos”.

El ministro de salud insiste en su petición. “Es que ustedes ya tienen un contrato. Ustedes dicen, ´entréguenle la medicina´, punto. Es mientras tanto, porque si los dispensarios los están mandando a zonas peligrosas (a los usuarios), no se les están dando. Que de una vez la IPS la entregue y se van solucionando problemas. Es un momento de crisis, de necesidad, de urgencia. Después hacemos lo que el presidente dice, pero la crisis hay que paliarla. No hay necesidad de incluirla en la cápita, porque si la incluye en la cápita, la amarra, es solo que la preste ahora. No hay necesidad de amarrar las cosas. Se le paga la droga. Apenas pase la factura, ´No señor, a este precio no, este precio es este´, punto”.

Lo que Jaramillo está pidiendo es que las IPS contratadas en el nuevo modelo del magisterio también se encarguen de la dispensación de medicamentos a los maestros, a pesar de la instrucción previa del Presidente Gustavo Petro de no hacerlo a través de estas instituciones.

Cuando menciona lo de la cápita, se está refiriendo a la inclusión de la dispensación de medicamentos dentro del esquema de financiación de los contratos con las IPS. Específicamente, está sugiriendo no incluir la dispensación de medicamentos en el cálculo de la cápita, para evitar amarrar los contratos, es decir, para evitar que las IPS tengan permanentemente esa responsabilidad.

Respecto al pago, el ministro dice: “Apenas pase la factura, ´no señor, a este precio no, este precio es este´, punto”. En este punto, es importante señalar que, en teoría, después de dispensar los medicamentos, las IPS deben pasar una factura para que se autorice el pago. En ese proceso, Jaramillo señala que se debe revisar y ajustar el precio de los medicamentos facturados. Esto implica que, una vez recibida la factura, se verificará los precios, lo que podría redundar en que las IPS no reciban lo solicitado.

“Pero se arregla después, cuando se venga la auditoria, porque hay que auditar. Ya tienen que estar contratando la auditoria. Si usted libera, y le dice, ´Suministre medicamentos´, suministran medicamentos. Puede ser un poco más costoso, tal vez, pero solucione el problema ahora, no lo amarre. Venga, le digo una cosa, discúlpeme que no le estoy dando órdenes, sino sugerencias. Yo solo sugiero. Yo voy a decir una cosa. Quiero que ustedes entiendan una cosa. Aquí hay dos personas que hemos trabajado con el presidente, que somos leales hasta la muerte. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, el presidente dijo, ´no hagan eso´, hoy hay que hacerlo, por eso le digo, no lo amarre, después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere”, señala Jaramillo, insistiéndole a Marín.

Aquí, dos de los audios:

¿Qué tiene que ver Drogas La Rebaja?

El audio continúa cuando Jaramillo pregunta por qué no se ha llamado a Drogas la Rebaja. Marín responde: “Nosotros hablamos con Drogas la Rebaja y nos pidieron dos semanas de tiempo porque ellos tienen un problema”.

Según se puede escuchar en el audio filtrado, ese problema estaría relacionado con el pasado de esa entidad y sus relacionamientos con estructuras del narcotráfico. Marín señaló públicamente en el debate de control político que la Fiduprevisora sí está teniendo conversaciones con Drogas la Rebaja y que espera cerrar contratos, al igual que ya también está hablando con Cruz Verde, Unidrogas y Coopidrogas.

Marín, sin embargo, defendió la elección de Ramédicas, Farmart y Emcosalud, hasta ahora. “Con algunas de las desinformaciones, dijeron que eran tres empresas de papel. Han contratado más de un billón de pesos y específicamente en el sistema de seguridad social en salud. El requerimiento fue: garanticen lo vital, y vamos construyendo lo que van a ser los dispensadores Fomag, que empiezan a ser entregados a partir del 30 de este mes”, dijo el funcionario.

De hecho, en el debate también había una representación de Farmat, que defendió que la empresa tiene presencia en 15 departamentos y que tienen la capacidad logística: 170 farmacias para la ejecución del contrato del FOMAG y próximamente la apertura de 50 puntos más. Farmat señaló, además, que tiene cobertura de domicilios total en departamentos como el Valle del Cauca.

Finalmente, en los audios filtrados se escucha una última aseveración de Jaramillo en este tema: “Después arreglamos el problema y le cumplimos al presidente de la república. Este es un tema de todos. Si esto sale mal, esto es madera para todos. Para todo mundo. Aquí no queda títere con cabeza, entonces somos un solo grupo. Solucionemos los problemas”.

Manual tarifario, una discusión estructural

Pese a que en los audios mantienen una relación formal y se escucha a Jaramillo decir, incluso, que no se echarán culpas entre ellos en el futuro, este lunes, 20 de mayo, el ministro se fue lanza en ristre contra Marín en el debate de control político que se llevó a cabo en el Congreso. En él, como lo contamos en este artículo, dijo lo siguiente: “Absolutamente todo lo ha decidido el señor Marín con sus amigos y su gente. Aquí sí se trabajó, pero internamente hay agentes que querían dinamitar esto, y lo han logrado”.

Los audios de la reunión indican, además, que Jaramillo sabía que algo no iba a salir bien de este proceso. Como dice otra fuente de la Fiduprevisora, que prefiere mantener el anonimato, pero que ha estado al frente del proceso, desde que se puso en marcha el nuevo modelo del Magisterio, “había varias alertas de que sería imposible de construir en tan poco tiempo”.

“A la Fiduprevisora le dieron muy poco tiempo para hacer una tarea para la que no tenía capacidades”, añade Tatiana Andia, profesora de la Universidad de los Andes y que se ha enfocado, entre otras cosas, en investigar el sistema de salud en Colombia. “Es que ni siquiera le dieron la oportunidad de hacer un piloto en una región para saber a qué desafíos se enfrentaba”.

Los desafíos, como lo muestran ahora los fragmentos de audios, indican que para el Minsalud era claro que en el camino encontrarían retos.

“Hace mucho rato, desde el principio hemos querido salirnos de esto, por múltiples razones; no las voy a traer a colación. Porque yo sabía como iba a terminar esto (...) Pero he venido a poner la clara. Yo sí tengo que responder”, se le escucha decir a Jaramillo (escuchar cuarto audio).

En el cuarto audio también mencionan en la reunión un asunto que es clave en esta discusión: el tarifario, que es donde está el precio que está dispuesta a pagar la Fiduprevisora por cada servicio que presten los centros de salud. El tarifario fue construido por el Minsalud, que ya había recibido varias críticas semanas atrás con el manal tarifario que elaboró para poner unos “techos” a los procedimientos médicos en el sistema de salud al que está afiliado el resto de los colombianos.

Mientras Marín, el presidente de la Fiduprevisora, insiste que es un problema estructural que debe ser corregido y le pide a Jaramillo que no lo “aliviane”, el ministro señala que no acepta ese argumento.

“No aceptamos que nos digan que el problema estructural es el tarifario, porque eso quiere decir que los responsables somos nosotros. Cuando hay muchos otros”, le responde Jaramillo, que admite que “ninguna clínica acreditad se va a dejar imponer un tarifario” y que es un costo que tienen que asumir.

Marín, por su parte, le recuerda, incluso, que el ministro de Hacienda también ha manifestado reparos con ese tarifario, un comentario que no parece caerle muy bien a Jaramillo.

Aquí puede escuchar los últimos dos audios:

