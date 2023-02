Bosque El Espectador: sigue el proceso de la siembra de tu árbol

Desde el pasado mes de noviembre se ha venido preparando el terreno para que árboles y plántulas crezcan de manera óptima. Foto: PAOLA CAMPO SOTO

La alianza, que busca crear conciencia sobre la importancia de la protección y el equilibrio del medio ambiente a través de la siembra de árboles nativos, tiene todo preparado para plantar especies típicas de la altillanura llanera en el departamento del Meta, que ayudarán a fortalecer los corredores biológicos los bosques y las matas de Monte.

Desde el año 2022, El Espectador, como medio consciente de las tendencias, de las nuevas tecnologías y de las necesidades de nuestro planeta, lanzó la Suscripción Digital Plan Ambiental, una alternativa de información, para aquellas personas que propenden por el cuidado del planeta, mediante la lectura digital. Minimizando el impacto causado por el gasto energético y la utilización de otros recursos, para alcanzar una reducción significativa en la huella de carbono.

Pero, para lograr este cometido y ser parte del cambio, la Reserva Natural Yurumí, un área protegida con características especiales, algunas veces únicas al poseer maravillas naturales en peligro, ubicada en la altillanura llanera, en el departamento del Meta, se unió a esta causa ambiental, mediante la iniciativa (Bosque El Espectador), que consiste en la siembra de un árbol por cada suscriptor al Plan Digital Ambiental, en un terreno debidamente preparado y que cumpla con las condiciones de conservación, restauración y protección.

1/4 Limpieza y cuidado de la plántula en crecimiento. Foto: Paola Campo 2/4 Embolsada y ubicación en el vivero. Foto: Paola Campo 3/4 Llenado de bolsas con abono y tierra. Foto: Paola Campo 4/4 Selección, limpieza y preparación delas semillas. Foto: Paola Campo

El proceso de siembra ha comenzado

Entre 800 hectáreas de sabanas, bosques de galería, serranía, morichales, entre otros, se plantará (Bosque El Espectador). Un árbol, a nombre de cada suscriptor, crecerán en las exóticas llanuras del departamento de Meta, una de las regiones con mayor riqueza en el país, y que cuenta con diferentes tipos de ecosistemas, lo que la hace importante para la recuperación de la tierra.

Paola Campo Soto, directora de la Fundación Yurumí, en entrevista con El Espectador, habla sobre el avance en el proceso de siembra (Bosque El Espectador). La manera en como se ha elegido el mes apto para plantar y la manera en como se han preservado los viveros y sus especies.

Para conocimiento de nuestros suscriptores, Plan Digital Ambiental, se aproxima el momento de la siembra del (Bosque El Espectador). ¿Cuál es entonces el mes apto para iniciar con este proceso? Y ¿En qué época del año finaliza?

Lo ideal para comenzar con el proceso de las siembras es cuando llega la lluvia a la altillanura llanera, que es donde estamos ubicados. Es decir, que para finales de marzo, inicios de abril, es una buena época, ya que se afloja la tierra y por su humedad ya es apta para empezar a sembrar los árboles.

Normalmente, se siembra desde el mes de abril hasta el mes de agosto, después de ahí ya no se puede seguir sembrando porque quedan muy pocos meses de agua y de lluvia y terminaría sufriendo demasiado el árbol.

Desde el pasado mes de noviembre se ha venido preparando el terreno para que árboles y plántulas crezcan de manera óptima. ¿Cómo ha avanzado desde entonces este proceso de crecimiento en el vivero?

Esto lleva alrededor de un año. En este periodo se ha regado, deshierbado y podado, dándole la vuelta a la bolsa donde está el árbol ubicado para que no se enraíce, es decir, procurar que no pasen las raíces de la bolsa y se claven en la tierra y sea más difícil después trasplantarlo. El proceso en el vivero es de mucho cuidado, no puede haber mucho sol, pero tampoco demasiada sombra, por ello, permanentemente los estamos rociando y revisando para que no haya presencia de plagas, sacando aquellos que se mueren y girando las bolsas para que la tierra no se comprima.

¿Qué especies han sido seleccionadas para la siembra de Bosque El Espectador?

Todas las especies con las que se está restaurando la Reserva Natural Yurumí, son especies nativas. Para el caso de Bosque El espectador, vamos a sembrar algarrobos, caños fistos llaneros, orejeros, bototos (árboles típicos de nuestra región) que ayudarán a fortalecer los corredores biológicos, los bosques y las matas de Monte.

Posterior a la siembra. ¿Qué actividades de conservación, restauración y protección, se realizarán para que se produzca un crecimiento óptimo de los árboles?

Después de la siembra se ejecutarán una serie de mantenimientos para poder asegurar que el árbol se adecúe perfectamente al nuevo espacio y sobreviva a las diferentes épocas que se presenten. Una vez sembrado se debe abonar y desherbar, para controlar cualquier tipo plaga de hormiga u otro insecto que los pueda atacar. Se debe a su vez podar aquellas ramas que dificulten el crecimiento y si hay presencia de mucho viento se deben poner guías y palos para poderles ayudar para que se protejan.

Entonces hay un acompañamiento constante alrededor de por 2 años para que el árbol sobreviva. Han sido árboles cuidados en vivero, por lo tanto, cuando llegan a campo tienen que seguir siendo protegidos y cuidados.

De esta manera, la Reserva Natural Yurumí y El Espectador, cumplen con su propósito principal, el de la siembra de un bosque de árboles nativos, para aportar al equilibrio del medio ambiente, mediante el cuidado y la protección de fuentes de agua, la flora y la fauna.