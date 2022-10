Ropa: cinco consejos para crear looks elegantes

Tenga cuidado con el exceso de color o de texturas, la clave de la elegancia es la sobriedad en las prendas. Foto: Pexels

Las ocasiones elegantes siempre van a estar presentes en diferentes épocas del año y bien sea en eventos especiales personales o en eventos sociales empresariales siempre existirá una forma de lucir más formal para estar acorde a la situación.

Sea cual sea la ocasión, hay ciertos consejos que debería tener en cuenta para que sus looks siempre se vean formales sin tener que ir demasiado hacia lo casual.

La revista española de moda ‘Clara’, afirma que son pequeños aspectos los que hacen la diferencia. Por eso, aquí le dejamos algunos de los más relevantes para que ponga a prueba en su casa y con las prendas que ya tenga en el armario.

Consejos para lucir elegante con pocas prendas

1. Usar prendas lisas que no sean demasiado ajustadas

El tipo de tela que escoja para sus outfits es clave para crear la intención que se requiere. Lo que se recomienda es que opte por prendas lisas que se ajusten a su cuerpo sin tener que ser demasiado apretadas o sueltas. Estas, combinadas con prendas básicas, van a generar un contraste perfecto.

2. Prendas básicas o atemporales

Los colores y estampados siempre van a cambiar de acuerdo a la época del año o a lo que más esté en tendencia, por eso es crucial que le apueste a tener siempre una prenda básica unicolor que pueda neutralizar los demás accesorios que incluya en su ropa.

3. Armonizar los accesorios

No use en exceso un mismo color o un mismo estampado. La armonía lo es todo cuando se busca ropa elegante. Intente resaltar solo con una parte de sus prendas y deje el resto a la ropa básica. Recuerde que no es solo el color o la forma, sino también la textura.

4. Menos es más

En línea con el exceso de color y texturas, los accesorios que acompañen su ropa elegante deben ser sobrios y sutiles. Recargar las prendas con demasiados collares, unos aretes muy grandes o pulseras que sobresalgan por encima de su ropa, no es la mejor forma de conseguir un look formal.

5. Las prendas básicas lo son todo

Hay ropa que sí o sí debería tener en su armario para cualquier ocasión formal. Una camisa blanca, un pantalón negro, un gabán o blazer negro y unos tacones o zapatos elegantes, son algunas de ellas, que regularmente son de colores neutros y versátiles para combinar de formas diferentes.

La moda depende de su creatividad, recuerde que no hay código exacto de cómo se debería vestir en el día a día, pero sí hay prendas que pueden hacerlo lucir de una forma u otra. Los jeans, por ejemplo, a pesar de ser un elemento casual, combinado con una camisa blanca y unos zapatos de tacón, pueden ser el outfit elegante que estaba buscando.

