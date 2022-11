¿Cómo usar ropa ancha para mujer? Siga estos consejos

La ropa ancha u oversize es una tendencia de moda que viene tomando fuerza desde hace varios años gracias a su comodidad y versatilidad. Foto: Foto de Monstera Pexels

La tendencia del uso de ropa ancha para mujer y hombre, o ropa oversize como también se conoce, es una moda que ha tomado fuerza en los últimos años. Usar prendas anchas y que no marquen la silueta de los cuerpos, se convirtió en una forma de permanecer casual, pero siempre en sintonía con la ocasión.

Desde las prendas para la parte superior del cuerpo (camisas, camisetas, sacos, chaquetas), hasta la parte inferior (pantalones, jeans, shorts) tanto hombres como mujeres han optado por utilizar ropa ancha y ajustar cualquiera de estos elementos a lo que se necesite.

A pesar de que las combinaciones de la ropa ancha para mujer son infinitas y varían de acuerdo a los gustos de cada persona y de cómo se quiera ver en un día específico, hay normas básicas y pequeñas que debería tener en cuenta para hacer outfits perfectos.

¿Cómo vestir ropa ancha para mujer?

Aunque todo depende de cómo quiera llevar las prendas, puede tener en cuenta estos consejos para que su estilo oversize se vea más marcado y combine con otras prendas que tenga en su armario.

1. Doble las mangas

Para el caso de las camisetas, sacos, blazers u otras prendas que vayan en la parte superior y que tengan mangas demasiado largas, trate de doblarlas de tal forma que se vea parte de su brazo. Aunque con alguna ropa será más complicado por el tipo de tela, es un toque le da estilo al outfit completo.

2. No mezcle prendas oversize

Una de las reglas que se sugiere cuando se usa ropa ancha para mujer es que no se mezcle el estilo oversize en un solo look, es decir, lo ideal es que no use camisas o camisetas anchas con sacos anchos para que la silueta, a pesar de que no estará completamente definida, no se pierda.

En este caso, podría combinar un pantalón ajustado con una camiseta oversize o al revés, un pantalón o jean oversize con una blusa más ajustada que haga resaltar otras partes de su cuerpo.

3. Combine los colores llamativos

El color siempre será el centro de cualquier look, sea con ropa ancha para mujer o con otro tipo de prendas, por eso siempre use estratégicamente los colores llamativos con ropa más neutra y de tonos oscuros para que resalten con mayor facilidad sin ser demasiado.

4. Use accesorios

Los accesorios los son todo también, en este caso podría utilizar cinturones, bolsos o collares más sutiles para que resalten más las prendas oversize. Para el caso de los zapatos, muchos prefieren usar calzado con plataforma alta o tenis que sean anchos para darle un toque más casual a los outfits.

Recuerde que aunque este estilo podría entenderse como llevar puesta ropa que le quede grande, en realidad es una forma de la horma de las prendas que hace ver su silueta menos marcada. Puede probar con prendas de hombre o con tallas más grandes, pero siempre se debe asegurar que la forma de su cuerpo no se afecta visualmente.

