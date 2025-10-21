Sun & Sea, la ópera lituana ganadora del León de Oro, se presentará en Medellín

Un esfuerzo conjunto del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y Nova et Vetera. Foto: Evgenia Levin

Esta presentación es posible gracias al trabajo conjunto del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y la agencia cultural Nova et Vetera, que traen nuevamente al país esta innovadora experiencia artística sobre la crisis climática, el ocio y el consumo contemporáneo. Pues con aproximadamente 33 toneladas de arena, recibirá hasta 400 espectadores por función. Con 16 funciones en total, se espera la asistencia de 6.400 personas, una cifra que refleja la magnitud de esta producción internacional en Medellín.

Creada por las artistas lituanas Rugilė Barzdžiukaitė (dirección), Vaiva Grainytė (dramaturgia) y Lina Lapelytė (composición), SUN & SEA convierte un espacio cerrado en una playa artificial iluminada por un sol ficticio. Desde lo alto, el público observa a vacacionistas en traje de baño que cantan y conversan, hasta que la aparente ligereza del ocio se revela como un canto coral sobre el cambio climático, la indiferencia social y los riesgos de un consumo desmedido.

Esta obra busca liberar los cánones tradicionales de la sociedad, pues desde la forma en la que cantan los intérpretes (acostados), la disposición del público en el teatro, e incluso la posibilidad de permitir que los visitantes entren al escenario a vivir esta experiencia, hace que esta ópera-performance se sienta de manera diferente.

En entrevista con El Espectador, la directora Rugilė Barzdžiukaitė explicó:

“La variedad de perspectivas hace que diferentes cantantes y partes de la playa cobren protagonismo, por lo que se siente como un mosaico que se va armando a medida que se le mira desde distintos puntos. Claro que hay personas que prefieren quedarse en un solo lugar, pero creo que es más interesante cuando se puede navegar un poco”.

En Medellín participarán cerca de 15 artistas internacionales provenientes de Lituania, Reino Unido, España y otras partes del mundo, junto con 20 integrantes de la Fundación Sirenaica, que desde hace tres décadas impulsa la formación integral de niños y jóvenes a través del canto. Su visión del canto como herramienta para la libertad y la construcción de una sociedad pacífica conecta profundamente con el espíritu de SUN & SEA, donde la música se convierte en un vehículo de reflexión colectiva.

Esta presentación se suma a la Temporada Cultural Medellín, evento que bajo el lema “Medellín, el amor de mis amores” reúne a más de 1.000 artistas y 200 organizaciones en cerca de 50 escenarios de la ciudad. En este marco, SUN & SEA se posiciona como uno de los espectáculos de gran formato que acercan al público local a creaciones artísticas de talla mundial.

Este evento tendrá funciones los días jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre en la C4TA – Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje (Calle 42c # 95 – 50, Campo Alegre, La América, Medellín). Para adquirir tus entradas en línea ingresa, aquí.

Descuentos: Amigos MAMM (50% con código exclusivo, aforo limitado), adultos mayores (50%), estudiantes (50%), personas en condición de discapacidad (50%) y niños y niñas menores de 12 años GRATIS (presentando documento / carnet vigente).

